«Повезло Платону с папой»: Виторган не отрывается от сына

Бывает и такое

Знаменитые женщины, которых бросили во время беременностиЛюбимые мужчины отвернулись от этих женщин в самый важный момент — во время беременности. Как МакSим, Леонова, Барановская и другие знаменитости пережили разрыв с партнерами, находясь в положении, вспоминает Teleprogramma.pro. В ноябре 2016 года Ксения Собчак Максим Виторган стали родители. В подмосковном «Лапино» родился их общий сын Платон. Звездная мама сразу после выписки приступила к работе. Она успевала не только вести мероприятия, но и заниматься политический деятельностью. С малышом сидели не няни и бабушки, а супруг Собчак — Максим Виторган. Он с пеленок занимается мальчиком: водит его в бассейн, на прогулки, путешествует вместе с ним.

Сегодня на своей странице в микроблоге счастливый отец-няня поделился снимком с отдыха, на нем Платон запечатлен со спины. «Платоново детство», — нежно подписал кадр Виторган. У него, в отличие от жены, очень лояльные подписчики. Они не дают советы по воспитанию малыша, не критикуют отца и не нападают на малыша. На этот раз они написали, что мальчику очень повезло с отцом, не каждый взрослый может похвастаться, что в детстве ему отец уделял столько времени.

Кстати, сам Максим Виторган был избалован вниманием обоих родителей. Им занимались и отец, и мать. Платон тоже не страдает от недостатка внимания Собчак, но пользователи в Сети развели такую акцию, что может показаться, что Ксения совсем не справляется с ролью матери.

https://www.instagram.com/p/Bl5yuL1h9ud/?taken-by=mvitorgan