Алиса Аршавина заявила, что устала слушать о детях Барановской

На днях нынешняя жена Андрея Аршавина Алиса показала семейный снимок, который всколыхнул общественность, поскольку футболист предстал в роли примерного отца, любящего свою дочь. Публика мгновенно вспомнила его трех детей, рожденных Юлией Барановской , и, порядком устав от бесконечных расспросов и скрытых упреков, Алиса дала ответ, поразивший всех участников беседы.

Алиса Аршавина показала поклонникам, как ее супруг общается со своей полуторагодовалой дочкой. Трогательные кадры футболиста, который гулял на поле с маленькой Есенией, охарактеризовали его как любящего отца, а потому обыватели вновь подняли вопрос, как же спортсмен смог оставить троих детей, рожденных Юлией Барановской. Почитатели стали расспрашивать, не скучает ли Андрей по Яне и Артему с Арсением, а также вновь подняли вопрос, есть ли оправдание тем, кто уводит мужчин из семьи. Стоит отметить, что под гнетом таких вопросов и упреков Алиса живет уже довольно давно — бесконечные нападки и напоминания о бывшей семье любимого не утихают даже под снимками ее ребенка. И вот Аршавина решила дать едкий ответ, тоскует ли Андрей по своим детям.

«Все равно, совсем. Не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете?» — озвучила Аршавина то, что у многих обывателей на уме. Стоит ли говорить, что всех крайне возмутил такой ответ супруги Аршавина, ведь она позволила себе в резкой манере высказаться о его детях от первого брака. Подобные высказывания, пусть даже озвученные не всерьез, никоим образом не красят, и даже скорее наоборот. А потому обыватели принялись упрекать Алису за неосторожные слова, не скрывая своей неприязни к разлучницам. «Вы вообще человек? Увести из семьи с тремя детьми и вот такое выдавать — у меня просто в голове не укладывается» «Ненавижу, когда такие как она, влезают и разбивают семьи, и после еще и гадости пишет про первую семью, детей, которые остались без отца по ее вине» «Лучше бы ничего вы не комментировали про прошлые отношения вашего мужа!» «В первую очередь ты проявила неуважение к своему мужу, бросил или нет, но это его дети! А ты так отзываешься о них!» «Такое звучит просто отвратительно»

К слову, из-за подобной агрессии со стороны общественности Алиса Аршавина даже удалила свою страницу зимой, не выдержав бесконечного потока негатива, который ежедневно выливали на нее пользователи сети. И, похоже, с тех пор мало что изменилось.