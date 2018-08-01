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Это любовь: Кейт Миддлтон и ее платья Alexander McQueen
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Это любовь: Кейт Миддлтон и ее платья Alexander McQueen 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
На самом деле, появление Кэтрин в нарядах Alexander McQueen — совсем не редкость. Причем, если для крестин детей Кейт выбирала исключительно бежевые и молочные наряды, то на мероприятии другого рода может появиться и в алом платье любимого бренда.
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