Детям разрешать играть в компьютер по 3 часа в день

Минпросвещения подготовило и разослало по школам рекомендацию, согласно которой детям можно играть в компьютерные игры не более трех часов в день. Так чиновники намерены бороться с интернет-зависимостью и отвлечь детей от гаджетов.

Готовли рекомендацию Центр защиты прав и интересов детей, который подчиняется Минпросу. Он и предлагает ограничить пребывание ребенка за компьютером тремя часами, а также запрещает кормить детей во время игр, пишут «Известия»

С подростками родителям советуют заключить письменный договор, в котором будут прописаны все правила пользования гаджетами и интернетом. При этом родители сами должны подавать пример и не просиживать сутками за компьютером.

Рекомендация, считают в Минпросе, позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».