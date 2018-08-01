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Детям разрешать играть в компьютер по 3 часа в день
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Детям разрешать играть в компьютер по 3 часа в день 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Минпросвещения подготовило и разослало по школам рекомендацию, согласно которой детям можно играть в компьютерные игры не более трех часов в день. Так чиновники намерены бороться с интернет-зависимостью и отвлечь детей от гаджетов.
Готовли рекомендацию Центр защиты прав и интересов детей, который подчиняется Минпросу. Он и предлагает ограничить пребывание ребенка за компьютером тремя часами, а также запрещает кормить детей во время игр, пишут «Известия».
С подростками родителям советуют заключить письменный договор, в котором будут прописаны все правила пользования гаджетами и интернетом. При этом родители сами должны подавать пример и не просиживать сутками за компьютером.
Рекомендация, считают в Минпросе, позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».
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