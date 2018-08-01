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Минпросвещение рассказало, как бороться с зависимостью детей от гаджетов и интернета
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Минпросвещение рассказало, как бороться с зависимостью детей от гаджетов и интернета 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Минпросвещения предложило ограничить время компьютерных игр.
Минпросвещения предложило свой метод по борьбе с одним из главных недугов современности: зависимостью детей от интернета и гаджетов. Способ не новый: министерство видит решение проблемы в ограничении времени. Родителям предлагается выделять детям всего три часа на компьютерные игры и пребывание в Сети. Отмечается, что в это время ребенка не нужно кормить, чтобы не вызывать у него пищевую зависимость. Также Минпросвещения рекомендует родителям подписать с детьми договор, в котором будет прописаны все правила поведения в Сети. Эти рекомендации Минпросвещения уже направило в школы.
Кроме того, родителям рекомендуют своим примером показывать, что в Сети не стоит сидеть слишком долго. А также эксперты советуют придумывать разнообразный досуг ребенка в реальной жизни. Отмечается, что следить за временем ребенка в Сети нужно уже с младенчества. Ведь сейчас многие молодые родители предпочитают успокаивать малышей с помощью различных гаджетов. Эта привычка как раз и формирует в дальнейшем сильную зависимость.
Фото: shutterstock.com
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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