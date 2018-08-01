Когда отдавать ребенка в хоккейную школу

В столице достаточно много сильных школ, помимо раскрученных «Динамо» и ЦСКА, успешно работают различные школы олимпийского резерва, давшие российскому хоккею много звезд первой величины. Это «Крылья Советов», подольский «Витязь», «Русь», «Белые медведи» и многие другие. Всего в чемпионате Москвы участвуют около десятков команд. А есть еще множество коммерческих секций.

Все они поделены на три группы по силе команд. В случае слабого выступления в чемпионате команда, занявшая последнее место в первой группе, выбывает во вторую, а ее место занимает лидер группы Б. То же самое и в группе В, где сильнейший переходит во второй дивизион. Но, как показывает практика, даже играя в слабом клубе, в детском возрасте можно проявить себя достойно и уже следующий сезон начать в топовой столичной спортшколе.

Каждая школа проводит набор детей в конце августа — начале сентября, но даже если вы пришли позже — ничего страшного, детей до восьми лет принимают в так называемые СОГ (спортивно-оздоровительне группы), где может заниматься несколько десятков малышей одновременно. Из этих ребят к восьми годам и набирают команду, которая затем перейдет на следующий уровень — группу начальной подготовки. Вот с этого момента и начинается «настоящий хоккей». Дети будут выступать в Кубке и чемпионате Москвы, проводить сборы, в общем, все как у настоящих професионалов.

О том, когда стоит отдавать ребенка в хоккейную секцию и должен ли он быть предварительно к этому подготовлен, рассказал воспитанник ЦСКА, экс-тренер «Крыльев Советов», а ныне детский тренер СШОР «Русь» Олег Пахомов.

«Я считаю, что ребенок должен заниматься индивидуально лет до шести с тренером, чтобы он научился слушать, понимал, чего от него хочет тренер. Не все дети одинаковы и не все, к сожалению, умеют на протяжении всей тренировки адекватно воспринимать задания. Приходится объяснять повторно, показывать. По своему опыту могу сказать, что некоторые и в 7-8 лет приходят, а до этого времени занимаются с тренером тет-а-тет. И такие дети ни в чем не уступают тем, кто занимается в школах с пятилетнего возраста. Да, у них, возможно, меньше игрового опыта, но они уже подготовлены. Они умеют слушать и знают «базу», умеют и понимают, как надо ставить руки, ноги и так далее».

Конечно, можно прийти в хоккейную школу, даже не умея кататься. При поступлении в СОГ, если у ребенка есть допуск от врача для занятий хоккеем, отказать вам не могут.

«Если брать систему СОГ, есть проблема слабых ребят. Мы не можем отказать в занятиях даже если он совсем плохо катается. Проблема в том, что слабые дети тянут всю группу назад. Приходится ему объяснять, учить, а сильные дети в этот момент не получают внимания. Как итог, вся команда топчется на месте», — отмечает Пахомов.

В этом возрасте в подготовке главное внимание уделяется катанию и закладываются базовые навыки владения шайбой. В зависимости от тренера, существует несколько подходов: кто-то возит детей на турниры, другие — наоборот, стараются как можно лучше подготовить ребят к тому, чтобы они показали себя в будущем должным образом.

«Мое мнение, что дети в 5-6 летнем возрасте играть не должны, — подчеркивает Пахомов. — Игра должна быть поощрением. Если дети хорошо занимались, то в конце тренировки можно поиграть несколько минут, а то и в конце недели. Детям нельзя часто играть, они наигрываются и им становится неинтересно, пропадает чувство новизны, азарта. Когда он тренируется, вырабатывает какие-то навыки, то ему хочется применить их в игре. Если играть каждый день, то тренироваться некогда, навыки не вырабатываются и применять будет нечего. Есть опыт очень печальный в этом отношении: в рижском «Динамо» была очень сильная детская команда из ребят 2008 года рождения. Тренеры занимались в основном развитием индивидуального мастерства ребят, катанием, многие дети занимались дополнительно. Затем родители этих юных хоккеистов начали давить на тренерский штаб, требуя, чтобы они играли в различных турнирах. Через какое-то время рижане поехали по всей России, на самые разные соревнования. Они забыли, что такое тренировки и в итоге сами родители стали забирать детей из этой школы. В итоге, команда развалилась и сейчас этот коллектив котируется невысоко».

Родителям и самому ребенку нужно быть готовым к тому, что в 8 или 9 лет тренерский штаб может порекомендовать искать себе другую команду. По мнению Олега Валерьевича, отчаиваться не стоит. Есть множество примеров, когда ребята, уходившие с ярлыком «бесперспективный» в последствии переходили в более сильный коллектив, проявив себя в других клубах.

«У нас в хоккее сейчас тенденция к большим. Всем нравятся габаритные игроки а маленьких очень часто не берут во внимание. Но это совсем не значит, что стоит перестать тренироваться, ведь ребенок может совершить скачок в мастерстве и росте в 14-15 лет. Главное — это старание и желание самого юного игрока расти, пробиваться. Не нужно делать трагедии из того, что тренер рекомендовал вам поменять команду. Это спорт, завтра и на место тех, кто остался, могут приехать ребята из регионов или отчисленные из других школ», — отмечает тренер.

Также важно не давить на самого ребенка, требуя от него результата здесь и сейчас. Если вы сами никогда не играли в хоккей, не давайте ребенку советов о том, как ставить конек или клюшку. Может получиться так, что юное дарование просто не будет воспринимать команды наставника. Для понимания того, с чем сталкивается юный хоккеист, попробуйте сами выйти на лед и сделать пару-тройку упражнений из арсенала ребенка.

«В США, к примеру, на детей никто не орет, не давит, вот они и вырастают сформировавшимися, полноценными хоккеистами. У нас же половина детей забиты. Что-то не получилось и папа с мамой его «плющат». В итоге он боится ошибиться. Не дай бог тренер на него накричал и папа увидел… Да половина детей в нашей школе катаются и смотрят на балкон, где родители стоят, ждут одобрения, — рассказывает специалист. — Самое плохое, когда родители дома говорят в присутствии ребенка о том, что тренер плохой, играть не дает, ничего не понимает и тому подобное. Тренеру тоже тяжело уделить всем внимание, когда в группах по 30-40 человек. Родители должны научить его слушать и выполнять установки во время тренировок. Индивидуальные занятия как раз и учат этому», — говорит Пахомов.

Половина детей забиты. Что-то не получается и родители его «плющат».

Олег Пахомов, тренер СШОР «Русь»

В столице многие наставники практикуют недопуск родителей на тренировки, позволяя им лишь несколько раз в год посещать занятия. У льда обычно остаются двое-трое дежурных, а бывает и вовсе без них, но, по мнению детского тренера «Руси», такой подход неправильный.

«Лично я за то, чтобы родители посещали или видели тренировки. Они имеют право видеть, как занимаются в СОГ, ведь занятия не бесплатные. Это нормальные товарные отношения, родитель должен видеть, нравится ребенку или нет. Другой вопрос, если юный спортсмен постоянно отвлекается в присутствии родителей, тогда уже сами папы и мамы должны объяснять детям правила поведения на тренировке. Если команда закрыта, то родители не понимают, что с их детьми происходит, как ведется тренировочный процесс и начинается деление на хороший/плохой».

В Москве, как уже говорилось выше, есть и коммерческие клубы. Например, «Морозово», «Вершина», «Град» и многие другие, но, по мнению опытных тренеров, в таких школах детям далеко не всегда дают необходимые навыки для перехода в спортшколу.

«Кто работает в таких клубах? Как правило, это молодые ребята, которые сами мало что умеют. Они просто зарабатывают деньги. У тренера в системе школ олимпийского резерва есть специальное образование, они умеют общаться с детьми и их родителями. А там очень хорошо умеют «облизывать» родителей, рассказывая про то, какие талантливые у них ребята. Коммерческие школы, в большинстве своем, направлены на «показуху», направленную на мам, которые не особо разбираются в специфике этого вида спорта. Да, они там могут закладывать виражи, чеканить шайбу и бросать между ног в девятку, но в игре, тем более ребенку, это вряд ли пригодится», — говорит тренер.

Итак, чтобы сделать из ребенка хоккеиста, вам придется запастись терпением, приобрести хоккейную форму, а также получить справку в обычной поликлинике о том, что он не имеет противопоказаний к занятиям хоккеем в спортивно-оздоровительной группе. Конечно же, не забываем про желание самого ребенка стать спортсменом и идти к этому на протяжении долгих лет. И тогда, возможно, именно ваш малыш поднимет над головой Кубок Гагарина, а может, и Кубок Стэнли.