Что мешает мужчине стать хорошим отцом

Что может помешать мужчине стать хорошим отцом? В первую очередь, это отсутствие желания и намерения. Однако есть немало мужчин, которые осознанно подходят к рождению детей, но при этом хорошими папами их не назовешь даже авансом. Давайте разбираться, почему так происходит и как это исправлять.

С этими вопросами «Летидор» обратился к Валерии Зинатулиной, психологу-психотерапевту, специалисту по кризисным ситуациям и психологическим проблемам мужчин.

Инстинкт продолжения рода — основа основ человеческого бытия. За ним логическим продолжением следует родительский инстинкт, разделяясь на материнский и отцовский.

Материнский инстинкт заложен природой: женщина интуитивно понимает, что ответственность за будущее ребенка лежит на ее плечах. Между матерью и ребенком создается особая прочная духовная связь уже с первых минут зачатия.

Отцовский инстинкт, в отличие от материнского, закладывается примером и воспитанием мальчика.

Мужчина «скопирует», принесет с собой опыт семьи, в которой вырос сам.

Во многом малая доля участия отцов в воспитании детей — это сложившееся общественное мнение: мол, не мужское это дело.

Увы, большая часть мужчин видит в воспитании детей лишь одну функцию: сопровождать своего ребенка до 18 лет, иногда дольше. Многие мужчины просто не понимают, что отцовство, помимо удовлетворения собственных честолюбивых помыслов, это еще и открытие в себе самом богатейшего набора отцовских ипостасей.

Формирование отцом личности сыновей и дочерей сродни творчеству.

Суть мужского подхода к воспитанию — это осознание собственной силы и применение ее ради благороднейшей цели — взрастить и защитить слабого. Пробужденное отцовство извлекает из потаенных подсознательных глубин мужского характера лучшие его свойства. Мужские свойства.

Но в целом мужчинам сложнее принять факт отцовства и сориентироваться в новой роли. И папы разных возрастов задаются вопросом, как стать хорошим отцом. Однако не всем это дано. Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте обратимся к разным примерам из жизни.

Случаи из практики эксперта

Мне в моей психологической практике встречались разные проблемные проявления мужско-родительской позиции.

• Женщина спустя много совместно прожитых лет поняла, как глубоко ее уязвляет полное равнодушие мужа к собственным детям. Он жил работой и карьерой, а развитие детей, их болезни, поступки, успехи и неудачи — все это его не касалось. А ее занятость детьми мужчину раздражало, вызывало ревность.

• Девушка пришла за советом, так как не знала, как поступить… Невеста, студентка. Воспитывала ее мама, бабушка с дедушкой. И вдруг появляется папа.

Его жизнь не устроилась, он одинок. Ему так хочется семьи, тепла. Просит встретиться, провести вместе отпуск. Засыпает трогательными беседами и подарками. Девушка в смятении! Она сочувствует пожилому человеку, которого знает только по фотографии, но не готова открыть объятия, возместить семью. Иными словами, человек, не реализовавшийся как отец, претендует на роль деда…

• Молодой парень, недавно ставший отцом, пришел поделиться неожиданным открытием:

«…Знаете, сначала я боялся даже подойти — ну, комок такой, пищит, кряхтит. А уж пеленки поменять, подгузники тем более не могу — вдруг не так возьму. Но однажды жена отлучилась, а он плачет и плачет. Ну взял на руки, почувствовал маленькую головку. Молочком пахнет. Какое-то непонятное ощущение возникло. И гордость — мой же! И даже расчувствовался… так бы и грудь дал! А сынок тянется ко мне, улыбается, агукает. И все — с этого момента помогаю, купаю, гуляю. Почти само собой получается. Жене полегче, вместе справляемся. Наверное, еще и на второго решимся!»

Теперь давайте рассмотрим основные психологические причины, по которым у многих мужчин не получается стать хорошими отцами.

Детство без достойного мужского примера

• Семья без отца. Если детство мальчика прошло в неполной семье, без папы и значимых для ребенка взрослых мужчин, велика вероятность, что в будущем роль отца дастся ему с большим трудом.

• Равнодушный отец. То же самое происходит, когда присутствие отца в детстве мужчины было только фактическим. Отец не нянчил мальчика, не держал за маленькую ладошку, не отвечал на бесконечные «почему» и не поддерживал в сложных ситуациях.

• Детские психотравмы. Плохо сказывается на будущем отцовстве мальчика и наличие психологической травмы, связанной с папой. Если отец унижал или игнорировал сына, чрезмерно контролировал его и применял диктаторский стиль воспитания, в будущем сын может принять решение отказаться от отцовства. В отдельных случаях подобный опыт мотивирует воспитать своего ребенка иначе. Познав боль, мужчина дает себе обещание никогда не допустить подобного к своим детям, и нереализованные ожидания трансформирует в конкретные действия. Это внимание, забота, эмоциональный вклад в детскую душу.

Эгоизм, доминирующий в ядре мужской личности

В начале семейной жизни, до появления на свет малыша, все женское внимание, забота, объятия и поцелуи достаются только мужу. А потом появляется малыш — маленький, беспокойный, и любимая женщина проводит больше времени с ним. Муж отходит на второй план.

Самые эгоистичные отцы в таких ситуациях начинают ощущать себя отвергнутыми и даже ненужными.

Ко всему этому прибавляются бытовые неудобство, хаос в квартире, невозможность полноценной сексуальной жизни. У такого мужчины появляется раздраженность и желание сбежать от жены и собственного ребенка — к родителям, друзьям или просто на работу.

Нереализованные амбиции мужчины

Желание удовлетворить свои нереализованные амбиции с помощью детей губит в мужчине его лучшие отцовские качества. Иногда папа не способен видеть в своем ребенке личность. Он считает, что сын или дочь — «визитная карточка» отца, поэтому егодети обязаны реализовать еголичные планы. Да, дети несут в себе гены отца, в чем-то похожи на него, но рано или поздно они проявляют свою индивидуальность. Но не всем папам это по вкусу.

Попустительский стиль воспитания

К этому стилю склонны те мужчины, которые считают воспитание исключительно материнской обязанностью.

«Вот вырастет, тогда и поговорим»,

— такого мнения придерживаются некоторые особо суровые отцы.

Конечно, в процессе воспитания детей ошибки неизбежны. Однако если есть сложности осознания себя в роли отца, отсутствие понимания, как выстраивать стратегию и тактику воспитания, лучше обратиться к специалисту.

Но вы можете попробовать решить проблему самостоятельно с помощью этих советов. Покажите их отцам.

Как стать хорошим папой

В чем же азы «отцовской» науки? Есть несколько универсальных рекомендаций для мужчин, задающихся вопросом, как стать идеальным папой для своего ребенка.

Сначала разберитесь, что мешает вам проявлять себя как отец, а затем следуйте рекомендациям.

Во-первых, установите контакт как можно раньше. Пока малыш находится еще там, в уютном мамином животике, прикасайтесь, разговаривайте, ребенок услышит. А после появления на свет он узнает вас по тембру голоса и интонации.

Во-вторых, помните, что дети — эхо родителей, они копируют их поведение и привычки. Поэтому сами стремитесь к идеалу.

Оцените себя чужим взглядом.

Беспристрастно отметьте нежелательные личностные качества.

В-третьих, вспомните себя в детстве. Чего не хватало вам? О чем мечталось? Нет, речь идет не о материальных вещах — подарках и игрушках. Каких слов вам хотелось, каких впечатлений и какого общения с родителями?

Эти воспоминания помогут мысленно встать на позицию ребенка, понять интуитивно, в чем его потребность, что ему важно получить от вас, «автора» его личности. И сейчас у вас появится возможность вторично прожить детство, только уже осмысленно. Вместе с ним — малышом, ребенком, подростком.