Первый раз в первый класс: как будить детей по утрам и реагировать на их двойки

Остался ровно месяц до конца благословенного лета, а, значит, и ровно месяц до начала школьных занятий. Год назад мы делали большой цикл публикаций с психологами и педагогами о том, как подготовить малышей к школе.

Если вашему ребёнку до школы было ещё как до Луны, то вы его наверняка не читали. Поэтому, если этой осенью вам впервые предстоит пережить волнение за первоклассника, мы собрали самые главные рекомендации родителям в один материал. Итак, готовьтесь, мамы и папы, воспользовавшись этими 11-ю советами мудрейших.

Как настроить ребёнка на учёбу

Совет от кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ Юлии Водяхи.

Обязательно нужна положительная установка: рассказывайте своим детям, как сами ходили в школу, про свою первую учительницу, друзей и первые достижения.

Лучше, когда есть возможность познакомить ребёнка со школой заранее. Если у вас впереди ещё год, узнайте, есть ли в школе классы по подготовке детей. После этих занятий дети адаптируются намного быстрее.

Если ваш ребёнок домашний, то есть не ходил в детский сад, постарайтесь подготовить его при помощи занятий в школах развития. У домашних детей адаптация пройдёт легче, если у них есть опыт работы в коллективе, будь то секция по айкидо или изостудия.

Очень важно соблюдать режим, в случае с домашними детьми — особенно. Если семья ложится спать и встаёт в одно и то же время, то никаких проблем с ранним пробуждением у ребёнка не будет. Для сна необходимо 8–9 часов, желателен и непродолжительный дневной сон.

Насколько строгими родителями нужно быть

Совет от доктора психологических наук, профессора кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ Евгении Набойченко.

Важно создать у ребёнка ощущение того, что окружающий мир настроен к нему доброжелательно.

Бывают родители с авторитарным подходом, которые «лучше всех всё знают». В таких семьях самые несчастные дети, потому что у их родителей очень высокая планка. Лучшая оценка из их уст звучит так: «Ты сделал хорошо, но мог сделать ещё лучше».

Другая группа родителей говорит, что не важно, как ребёнок учится, — главное, чтобы ему было хорошо. А что такое хорошо? Когда не захотел идти на урок и не пошёл? Это уже попустительство. Существует третий подход, который не калечит психику ребёнка, — когда родители вникают во все интересы ребёнка, но не занимают полностью это пространство, а помогают ему выбрать.

Как сформировать у ребёнка адекватную самооценку

Совет от старшего преподавателя кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ, педагога-психолога 135-го лицея Елены Дрозденко.

Самооценка ребёнка формируется на основе того, как его оценивают родители: какой он — хороший, добрый, ответственный.

Мамам и папам необходимо хвалить ребёнка за личностные достижения. Если ребёнок не в силах что-то сделать самостоятельно, то не следует обвинять его в том, что он неумёха, беспомощный. Следует помочь ребёнку, направить.

Необходимо понимать, что хвалить ребёнка надо действительно за достижения, а не за его элементарные навыки и умения. Сама похвала — это некая оценка зачастую не действий ребёнка, а его личности. Например, в ситуации, когда ребёнок нарисовал красивый рисунок, не следует говорить ребёнку о том, что он самый лучший, надо сказать: «Рисунок у тебя получился замечательный, я вижу, ты очень старался!»

Как бороться с детской стеснительностью

Разъясняет старший преподаватель кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ Елизавета Соловьёва.

О причинах стеснительности спорят: есть мнение о том, что если родители были стеснительные, то и дети могут быть стеснительными, то есть застенчивость передаётся по наследству. Другие специалисты считают, что стеснительности ребёнок учится.

Частая причина стеснительности — это неуверенность в своих силах. Мамам и папам надо внимательно относиться к тому, что они говорят своему ребёнку, как они хвалят и ругают. Важно хвалить или ругать не личность ребенка, а конкретный поступок.

Если ребёнок боится ошибиться, ответить неправильно, то важно понимать, что этот страх откуда-то взялся, кто-то сказал ребёнку, что ошибаться — это плохо, стыдно, некрасиво. Вероятно, это сделали родители или учитель. Чтобы исправить эту ситуацию, надо донести до сознания ребёнка, что ошибаться — это нормально, естественно.

Как будить ребёнка в школу по утрам, провожать и встречать

Советы от кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии УрГПУ Ирины Заусенко.

Иногда у детей бывает по утрам плохое настроение, но надо тоже с пониманием относиться к этому. Если у ребёнка плохое настроение, не надо водить вокруг него хороводы, «давай я тебе и то сделаю, и это». Надо как-то поспокойнее, но эту поддержку дать: «да, у меня тоже иногда бывает плохое настроение по утрам».

Родителям надо присмотреться, сколько времени ребёнку утром требуется на сборы. Кому-то 15 минут, кому-то 40. Портфель можно складывать с вечера. Но посмотрите, сколько времени ребёнку надо от пробуждения до выхода из дома, чтобы спокойно всё сделать. Будите ребёнка, учитывая это время, и настраивайте на позитивный лад.

Провожая в школу, никаких особых слов говорить не надо, просто «пока, удачи» или так, как это принято в вашей семье между взрослыми. Точно не надо давать негативных установок, таких как «давай без замечаний», «давай без двоек сегодня», он ничего ещё не сделал, а ему уже говорят про замечания.

Встречая из школы первоклассника, интересуйтесь его жизнью, а не только учёбой. Наблюдайте за его состоянием. Поддерживайте, если произошла неудача, важно помочь ему проанализировать ситуацию, а не ругать.

Нужно ли наказывать за враньё

Рассказывает кандидат психологических наук, доцента кафедры общей психологии УрГПУ Екатерина Иванова

Есть возрастной период 4–5 лет, который мы называем возрастом фантазирования. Развивается мыслительный процесс, ребёнок играет словами, изобретает новые идеи. Не нужно этого пугаться. Когда ребёнок идёт в школу, в 6–7 лет, встаёт другая задача: научиться различать реальность и вымысел и понимать, когда полезно проявить фантазию, а когда это неуместно.

Чтобы не было непонимания, родители должны быть сами максимально честны с ребёнком. Потому что бывает так, что в семье ссора, а ребёнку представляют красивую картинку, ребёнок это интуитивно чувствует и нервничает. Ложь в данный период — это симптом, надо разбираться в причинах.

Если ребёнок врёт, значит, его отношения с родителями формализованы, его воспринимают через призму оценок. Например, «Я за тебя тут деньги плачу, ты мне, пожалуйста, предоставь результат любой ценой». Ребёнок школьного возраста начинает лгать, когда он не справляется со своей жизненной ситуацией.

Что делать с ленью

Разъясняет преподаватель УрГПУ, практикующий психолог Наталья Ермаченко.

Иногда дети ленятся, потому что привыкли к чрезмерной заботе родителей, которые всё делали за них. Таким детям проще быть пассивными.

Другие кажутся ленивыми, потому что имеют какие-то нарушения в развитии. Трудолюбивые, они готовы всё выполнять, но быстро устают, поэтому чего-то не доделывают. Родителям надо в первую очередь понять, почему ребёнок ленится, и попытаться убрать причину, и лень уйдёт.

Бесполезно говорить первокласснику, что надо хорошо учиться, чтобы получить хорошую работу, чтобы много зарабатывать. Для ребёнка такого возраста это очень далёкие перспективы, ему неинтересно, что он получит в 17 или 20 лет. Лучше сказать: «Прочитай, а потом расскажи мне, я этого не знаю. Я училась очень давно, уже всё забыла». Тогда у ребёнка стоит задача узнать самому и рассказать маме.

Как научить давать отпор незнакомцу

Хороший алгоритм от кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ Маргариты Мельниковой.

Первое — объясните ребёнку, кто такой знакомый человек. Это тот, кого знают мама и папа, о ком родители говорят, к кому можно приходить в гости и даже оставаться у него ночевать. Далее вырабатывается последовательность действий в ситуации, если незнакомый человек пытается приблизиться или заговорить с ребёнком: а) посмотреть на этого человека; б) отойти на безопасное расстояние; в) извиниться; г) убежать и сразу рассказать взрослым (учителю, воспитателю, родителям, консьержу) — тому, кого ребёнок знает и постоянно с ним общается.

Можно проиграть ситуацию встречи с незнакомцем на улице и даже поменяться ролями, когда ребёнок будет играть роль незнакомца.

Понаблюдайте за действами ребёнка в ситуации провокации. Можно попросить, например, коллегу, которого ребёнок не знает, чтобы тот попросил показать дорогу куда-нибудь. Если ребёнок согласится на такую провокацию, то это значит, что он не готов к такой ситуации и нужно возвращаться к этапу № 1.

Как выбрать дополнительные занятия

Рассказывает кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии УрГПУ Юлия Водяха.

Занятия, связанные с физическими упражнениями, лишними не будут точно. Например, плавание, хореография. Речь идёт о занятиях, которые носят оздоровительный характер.

Не стоит забывать об эстетическом воспитании — творческих студиях, кружках рисования.

Есть исследования, что у девочек, которые занимаются рисованием, повышаются результаты в математике. Возможно, это связано с тем, что в математике требуется такая способность, как моделирование, а рисование развивает эту способность. Занятия музыкой помогают в изучении русского и иностранных, особенно восточных языков. Благодаря занятиям музыке развивается интонационная чувствительность.

Но всё это без фанатизма. Необходимо помнить об опасности перегрузок. Не нужно перегружать ребёнка, «танцевать» все выходные или ходить на спортивные тренировки по два раза в день. У ребёнка должно быть свободное время.

Как усмирить гиперактивного ребёнка

Советы от кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии Института общей психологии УрГПУ Маргариты Мельниковой.

Гиперактивность — это состояние, при котором возбудимость и активность человека значительно превышают норму. В случае, когда это состояние сопровождается нарушением внимания, то оно рассматривается как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Именно синдром неустойчивого внимания и является главной проблемой в школе. Такой ребёнок может задачу наполовину не решить и не обратить внимание на это.

У такого ребёнка, во-первых, надо чётко организовать распорядок дня и не менять его на протяжении продолжительного времени. Во-вторых, создать спокойную, психологически благоприятную обстановку для ребёнка с минимальным количеством предметов, отвлекающих внимание ребёнка. В-третьих, обеспечить естественные формы активности ребёнка. В-четвёртых, организовать посещение спортивных секций и занятий.

Как научить ребёнка тайм-менеджменту

О детском тайм-менеджменте — старший преподаватель кафедры общей психологии Института психологии УрГПУ, педагог-психолог 135-го лицея Елена Дрозденко.

Для начала с ребёнком нужно обговаривать распорядок дня, чтобы он знал, какие дела ждут не только сегодня, но и завтра. Можно какое-то время вместе собирать рюкзак, потом доверять это ребёнку и проверять за ним, пока он не будет сам справляться. Ещё можно делать «календарик-пинарик». Берётся лист бумаги, расчерчивается на 7 вертикальных колонок по дням недели и 4–5 горизонтальных колонок (по количеству недель), и вместе с ребёнком он заполняется. Например, в этот день идёт на кружки, можно обозначить это событие каким-то символом, наклейками, рядом прописать время. Сначала этот календарь ребёнок делает с родителями, а потом сам. Как правило, его размещают на видном месте — над письменным столом или на холодильнике.

Не секрет, что больше всего детей отвлекает телевизор, компьютер и, конечно же, телефон. Лучше с самого начала договориться, что гаджеты во время выполнения заданий надо убирать. И, конечно, начинать это делать не с первого класса, а ещё с детского сада, чтобы исключить в дальнейшем пагубное влияние гаджетов.

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