В Тулуне суд обязал родителей лечить своих ВИЧ-инфицированных детей

В Тулуне родителей, которые отказывались лечить своих ВИЧ-инфицированных детей, через суд обязали это сделать. Тревогу забили врачи Тулунской городской больницы и обратились с иском в суд. Они попросили обязать родителей отправить детей на диспансерное наблюдение, обследование и лечение.

Тулунский городской суд рассмотрел два административных дела и, несмотря на то, что один из ответчиков был не согласен с требованиями больницы, суд удовлетворил оба иска. Теперь родители должны заняться здоровьем своих детей.