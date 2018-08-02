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В Тулуне суд обязал родителей лечить своих ВИЧ-инфицированных детей
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В Тулуне суд обязал родителей лечить своих ВИЧ-инфицированных детей 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В Тулуне родителей, которые отказывались лечить своих ВИЧ-инфицированных детей, через суд обязали это сделать. Тревогу забили врачи Тулунской городской больницы и обратились с иском в суд. Они попросили обязать родителей отправить детей на диспансерное наблюдение, обследование и лечение.
Тулунский городской суд рассмотрел два административных дела и, несмотря на то, что один из ответчиков был не согласен с требованиями больницы, суд удовлетворил оба иска. Теперь родители должны заняться здоровьем своих детей.
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