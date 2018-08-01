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«Миссис Екатеринбург-2017» родила шестого ребенка
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«Миссис Екатеринбург-2017» родила шестого ребенка 

АиФ Урал 26 минут назад
Фото: АиФ Урал
Жительница Асбеста Яна Винарская, в прошлом году победившая в конкурсе «Миссис Екатеринбург», стала мамой в шестой раз. До этого в семье уралочки было пятеро детей, об этом сообщает в среду, 1 августа, «АиФ-Урал».
Малышка София появилась на свет 26 июля. Роды принимали в Свердловском областном перинатальном центре. За процессом наблюдал муж Яны Винарской Игорь. Многодетную маму выписали из больницы только накануне. Во время выписки уралочку встречали супруг и пятеро детей: 20-летний Семен, 11-летняя Мария и 5-летние Ангелина и Александр. Сами родители признаются, что для новорожденной уже приготовили все необходимое: кроватку, игрушки и другие вещи.
Секретом того, как ей удается растить сразу несколько ребят, Яна Винарская поделилась и с другими родителями: «Главное в большой семье — один за всех и все за одного, тогда все будут жить в любви и радости. Поэтому мы стараемся воспитывать детей так, чтобы оснований для ссор было как можно меньше».
Напомним, финал конкурса «Миссис Екатеринбург» состоялся 4 ноября 2017 года. В нем принимали участие 37 уралочек, которые суммарно воспитывали в своих семьях 72 детей. Эта цифра стала рекордной в истории конкурса.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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