Тест: умеете ли вы отличать ядовитые растения

Во время прогулки в лесу дети обожают собирать ягоды и делать букеты из разных растений. А вы уверены, что это безопасно? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы умеете отличать ядовитые растения от неядовитых.

Помните, как девочка Женя из сказки Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик» собирала ягоды и приговаривала: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится»? Маленькая героиня собирала землянику, а вот если вы с ребенком во время лесной прогулки заприметили красивые ягодки, но не до конца уверены, что они съедобны, то ни в коем случае не трогайте их! Иначе после третьей съеденной ягоды вам действительно может померещиться разное, ведь галлюцинации — один из симптомов отравления ядовитыми плодами кустарников.

Ну а проверить, насколько хорошо вы умеете отличать ядовитые растения и их плоды от полезных, поможет наш тест. Ответьте на 8 вопросов — и сразу станет ясно, можно ли вас с ребенком отпускать одних в лес.

Фото: Shutterstock.com Пройдите и другие наши тесты:

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