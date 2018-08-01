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В Уфе спасли 3-летнюю девочку, оказавшуюся на выступе крыши многоэтажки
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В Уфе спасли 3-летнюю девочку, оказавшуюся на выступе крыши многоэтажки 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сегодня утром уфимские спасатели вызволили 3-летнего ребенка с выступа строящейся многоэтажки по улице Обская. Как сообщает Управление гражданской защиты, девочка получила небольшие повреждения.
Об инциденте сообщил отец ребенка. Ко времени прибытия спасателей он уже спустился к ребенку и находился рабом с ней. С помощью альпинистского снаряжения и лестницы сотрудники экстренной службы транспортировали сначала ребенка, затем отца.
— Врач-спасатель осмотрел малышку, кроме ссадин видимых повреждений у нее зафиксировано не было. С общим переохлаждением перепуганную девочку передали бригаде «скорой помощи», — рассказали в Управлении гражданской защиты.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.
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