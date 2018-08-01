Пугачева отправилась Европу за видом на жительство

Эстрадная певица Алла Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе. Об этом сообщает dni.ru со ссылкой на источник из окружения артистки.

«И Максим [ Галкин ], и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей», — рассказал собеседник портала.

В марте Пугачева признала свою старость. «Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — пожаловалась певица.