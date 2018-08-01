Почему знаменитости не признают своих внебрачных детей и не платят алименты

Александр Серов, В последнее время в СМИ нередко появляются сообщения, что звезды шоу-бизнеса не платят алименты своим внебрачным детям. В подобных скандалах были замечены Вадим Казаченко Александр Малинин и многие другие. Неужели у них нет денег, нет желания? Почему же возникают такие ситуации?

Давайте посмотрим более широко на эту проблему. На самом деле многие поклонницы мечтают, чтобы отцом их ребенка был любимый артист. И нередко выдают желаемое за действительное. А если признавать каждого такого ребенка, то и гонораров может просто не хватить на выплату всех алиментов.

Конечно, в молодости многие артисты, гастролируя по стране, имеют многочисленные связи, в том числе и интимного характера. И от подобных связей, как известно, могут рождаться дети. И закон здесь полностью на стороне матери. Для этого необходимо обратиться с иском в суд, провести генетическую экспертизу и установить отцовство. Возможно, потенциальный отец будет игнорировать вызовы в суд или отказываться от проведения экспертизы, обосновывая это какими-то причинами. Но суд в любом случае вынесет решение.

Однако этот путь прельщает не всех мамочек, родивших от звезд. Существует масса примеров, когда девушка из российской глубинки заявляет, что ее ребенок — сын или дочь известного артиста. Ее приглашают на различные ток–шоу, ее аккаунты в соцсетях приобретают массу подписчиков, у нее появляется многомиллионная армия поддержки. А факт отцовства в это время вовсе не доказан. А для звезды это может быть как пиаром, так и ударом по репутации. В нашей стране не любят людей, которые бросают родного ребенка и не хотят платить алименты. Вот и получается: девушки смотрят на такой заразительный пример, как можно устроить свою жизнь, не работая и не напрягаясь, а звезды, конечно, не хотят по первому клику признавать детей.

К сожалению, такие случаи нередки и среди обычных граждан. Женщины много лет растят своих детей самостоятельно. А узнав о финансовых успехах потенциального папы, обращаются в суд. Во-первых, это возможность получить алиментов, а во-вторых, если отец ребенка известный актер, певец, то можно и получить широкую узнаваемость. Хочется обратиться к женщинам и молодым девушкам. Прежде чем соглашаться на незащищенные контакты, подумайте о своем будущем. А если уж и случилась с вами подобная история, будьте порядочными — идите в суд и доказывайте свою правоту. Не занимайтесь пиаром. В первую очередь, это может навредить вашему ребенку.