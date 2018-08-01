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По факту нахождения 3-летнего ребенка на козырьке стройки СК по Башкирии начал проверку
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По факту нахождения 3-летнего ребенка на козырьке стройки СК по Башкирии начал проверку 

ГОРОБЗОР.РУ 36 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сегодня утром спасатели вызволили 3-летнего ребенка с выступа строящейся многоэтажки по улице Обская. Как сообщает СК по Башкирии, девочка находилась на козырьке балкона 15 этажа всю ночь.
Установлено, что накануне вечером ребенок находился на стройке вместе с отцом и старшим братом. После 21:00 мужчина работал на 4 этаже объекта, а дети играли этажом ниже. Спустя некоторое время мальчик поднялся, чтобы передать телефон отцу. Когда он вернулся, сестры уже на месте не было, самостоятельно найти девочку им не удалось. Тогда отец обратился в правоохранительные органы и поисковые отряды.
— В поисковых мероприятиях помимо сотрудников правоохранительных органов были задействованы рабочие и строители данного объекта. Утром 1 августа в результате обхода здания девочка была обнаружена на козырьке балкона пятнадцатого этажа. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города, — добавили в СК по РБ.
Напомним, по итогу инцидента ребенок получил общее переохлаждение и небольшие ссадины.
По данному факту Следком начал доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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