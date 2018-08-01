О мерах профилактики несчастных случаев вследствие падения с высоты малолетних детей

ПАМЯТКА

о мерах профилактики несчастных случаев вследствие падения с высоты малолетних детей

Падение из окна — является одной из причин детского травматизма и смертности. Данная проблема на сегодняшний день весьма актуальна. Число указанных фактов с каждым годом увеличивается, особенно в летний период с наступлением жарких дней. Дети очень уязвимы перед открытым окном из-за своей естественной любознательности.

В целях предупреждения несчастных случаев вследствие падения с высоты детей необходимо предпринимать

следующие меры безопасности:

1. Никогда не держите окна открытыми, если в доме находится ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

2. Никогда не надейтесь на москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними! Устанавливаемые москитные сетки на пластиковых окнах в жилых домах выполняют лишь функцию защиты от насекомых и не предназначены для защиты от падений. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно. Вне зависимости от вида и производителя прочность москитных сеток не меняется. Даже самые качественные сетки не могут выдержать вес малолетнего ребенка, а механизм крепления сеток со временем изнашивается, что также может привести к несчастному случаю.

3. Никогда не оставляйте детей без присмотра, одних в квартире, даже на непродолжительное время! Большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без контроля и надзора.

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно или фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если нет возможности установить фиксирующее или страховое оборудование,

Вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и использовать рукоятку по мере необходимости, сразу вынимая после использования.

5. Защитите окна, вставив оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон. При этом решетки должны быть распашными и легко открываться в случае пожара.

Устанавливать фиксаторы и решетки должны только профессионалы! Обращайтесь только к надежным фирмам, дающим долгую гарантию!

6. Наличие в доме кондиционера — закономерно снижает риск выпадения детей из окон, однако помните, что в доме, где есть ребенок — непременно должны стоять хотя бы фиксаторы — это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам.

7. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник!

8. Если Вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к его резким движениям, не держите ребенка за одежду!

Будьте бдительны и заранее принимайте меры безопасности жизни и здоровья своих детей!