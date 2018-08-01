Четвёртый триместр. Что значит донашивание ребёнка?

О таком явлении, как четвёртый триместр, заговорили не так давно. Когда я появилась на свет, мои родители и слыхом не слыхивали о таком периоде. Тогда детей после рождения сразу отделяли от мам, туго пеленали и кормили по часам. Сейчас же всё кардинально поменялось. Такие изменения связаны с глубоким изучением психики человека и, в частности, психики новорождённых детей. И вот сейчас мы имеем дружественные к ребёнку роддома, где малыши после рождения сразу отдаются в заботливые руки мам, педиатры в большинстве своём советуют кормить новорождённых детей по требованию и больше носить на руках.

Так распорядилась эволюция

К счастью, постепенно признаются глубокие потребности новорождённых крох. А период, когда нужно безотказно эти потребности удовлетворять, называется четвёртым триместром. Мы с вами знаем три триместра беременности, последний заканчивается родами, малыш отделяется от тела матери, пуповина пересекается. А дальше мы видим крохотное существо, которое никак не приспособлено жить в большом мире. Ребёнок совершенно незрел. Так уж распорядилась эволюция: дав человеку большой мозг, она сильно укоротила период вынашивания человеческих детёнышей. Кроме того, из комфортной и безопасной утробы, где были плавные покачивания, монотонный шум материнского сердца, тепло, ребёнок попадает в огромный мир, где много пространства, света и шума. Неслабая встрясочка! И вот этот самый четвёртый триместр — это три месяца, в которые происходит плавная адаптация ребёнка к ранее незнакомому и большому миру. И так же, как во время беременности, в это время малыша необходимо как бы донашивать в материнских объятиях.

Зачем маме и ребёнку четвёртый триместр?

Процесс донашивания ребёнка тесно связан с психоэмоциональным развитием новорождённого. Ребёнок развивается через ощущения. Младенцу можно долго объяснять, что надо перестать плакать, но затихнет он только у материнской груди. Всё дело в особом развитии мозга новорождённых. К моменту рождения у детей в совершенстве работает лишь одна область мозга — лимбическая система. Её ещё называют древним или эмоциональным мозгом. Это как раз то самое место, в котором рождаются наши ощущения, эмоции, а впоследствии и чувства. А вот кора головного мозга у новорождённых практически не развита. Т. е. всё познание мира у детей происходит через ощущения и эмоции: прикосновения, вкусы, запахи, звуки и т. д. Дети не способны ничего понимать, у них ещё не созрели в мозге структуры, отвечающие за понимание, дети способны лишь чувствовать. В процессе донашивания адаптация малыша к большому миру происходит как раз через ощущения. Когда мама носит его на руках, когда кормит своим молоком, когда, лёжа у неё на груди, он слышит знакомые звуки её сердца. Всё это помогает ребёнку ощутить безопасность, снизить тревогу, связанную с новыми и незнакомыми условиями жизни. А ещё в этот период ребёнок по-новому знакомится со своей мамой, запоминает её прикосновение, запах, звук её голоса. Для матери этот период не менее важен, чем для младенца. Буквально недавно ребёнок был частью её тела, она чувствовала его движения, ощущала, когда он икает, не заботилась о том, чтобы кормить его. Мать и дитя были одним целым. И вот в течение нескольких часов произошло разъединение целого на ребёнка и его мать. Как научиться заботиться об этом инопланетянине? Как научиться его понимать? Я помню, как не могла уснуть в первый месяц жизни своего сына, потому что он был далеко и я не слышала, не ощущала его дыхания рядом. Наверное, каждая мама может вспомнить, как вставала по несколько раз за ночь, чтобы проверить, дышит ли малыш. Эта тревога связана с тем самым разделением когда-то единых матери и дитя. И вот чтобы научиться понимать, откликаться, узнать своего ребёнка, мамам и необходим период донашивания. Когда мы учимся держать его так, как удобно нам и ему, мы учимся различать оттенки плача, учимся успокаивать его, налаживаем лактацию. А как известно, именно тесный контакт матери и ребёнка способствует появлению молока и сокращению матки после родов.

Как правильно провести четвёртый триместр?

Вот и получается, что донашивание необходимо и маме, и малышу в одинаковой степени. Но как провести этот период наиболее правильно?

Доступная мама. В этот период присутствие мамы, это витальная (т. е. жизненная) потребность ребёнка. Мамины объятия, звук её голоса, вкус её молока, запах, ритмичные движения при ходьбе — всё это как бы даёт понять ребёнку, что он в безопасности, а значит, можно расслабиться и постепенно привыкать и осваиваться.

Носите ребёнка на руках, поддерживайте контакт «кожа к коже», используйте свободное пеленание. А ещё помогайте ребёнку занимать позу, которая для него была привычна в утробе: на боку или на животе во время бодрствования. Это не только укрепляет мышцы живота, но и помогает ребёнку чувствовать опору и безопасность.

Кормите по требованию. Через сосание и вкус материнского молока дети отпускают тревогу, связанную с нахождением в новом месте. И в первые три месяца жизни ещё трудно говорить о каком-либо режиме, главное, в чём должен малыш увериться, так это в том, что мамино молоко — его пропитание, основа его жизни — всегда доступно ему. Это напрямую связано у ребёнка с чувством безопасности и покоя в большом мире.

Откликайтесь на плач. Дети в этот период могут довольно много плакать. Плач — это единственное средство коммуникации маленького человека с миром. И вот прежде чем он научится пользоваться плачем правильно, мама несколько сот раз подпрыгнет в тревоге к нему, чтобы понять, что же он хочет.

Будьте как можно больше вместе без посторонних. Ваши бабушки и тёти могут взять на себя почётные бытовые обязанности: помыть пол, приготовить вам еду, развесить бельё, а вот нахождение с ребёнком — теперь только ваша привилегия. И пусть они хоть 100 детей воспитали, вашего ребёнка можете почувствовать и понять только вы.

Оканчивается четвёртый триместр примерно через три месяца, когда у малышей появляется отчётливый комплекс оживления — это когда ребёнок, завидев маму, начинает отчаянно сучить ножками, махать ручками, улыбается и весь будто бежит вам навстречу. Это значит, что адаптация прошла успешно.

Чего не следует делать в этот период?

Учить самостоятельному засыпанию. Если ваш младенец в 1,5 месяца криком кричит и не хочет спать в кроватке, то это он не манипулирует, а на самом деле смертельно боится остаться без мамы. Поберегите свой педагогический талант месяцев до 6 хотя бы.

Формировать режим дня. В период донашивания вполне нормальны путаница дня и ночи, непостоянный режим кормления. То ребёнок ест каждые полчаса, а то засыпает на 4 часа днём. Это время адаптации, и тут возможны всякие перемены.

Отучать от рук. Старшее поколение часто пугает молодых мам, что, мол, к рукам детей приучите. Мне часто такое приходилось слышать от бабушек моих детей. Так вот, к рукам приучить невозможно. А в процессе донашивания, как я уже сказала, мамины руки жизненно необходимы детям.

Как-либо воспитывать. Любые воспитательные и обучающие методики отложите на потом. Ведь если вы ещё не научились держаться на воде, то бесполезно учить вас синхронному плаванью. Так вот, детки в первые три месяца только учатся жить в этом мире, и им не до карточек Домана или кубиков Зайцева.

Первые три месяца с новорождённым ребёнком подобны переселению на другую планету. Всё меняется. И нам, и этому маленькому человеку требуется время, чтобы свыкнуться с этими переменами и научиться жить в новых условиях. Подобно диким животным, мы сворачиваемся в своих гнёздах, чтобы обнюхать, привыкнуть к своим младенцам. Злимся на бабушек, которые готовы сразу после выписки нянчиться с младенцем круглосуточно. Немного отгораживаемся от мира, пытаемся справиться с собой новой, когда болит грудь от приливов молока, накатывают то приступы радости, то отчаянья. Всё это шаги в новую, совсем другую жизнь, и они всегда нелегки. Остановитесь, возьмите своих детей на руки. Где-то глубоко вы всё ещё единое целое, два нуждающихся друг в друге человека. Услышьте эту связь, чтобы построить свои отношения друг с другом.