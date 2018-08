«Мысль о том, что я должна проводить с ребенком больше времени, меня не покидает»

Надя Папудогло

Главный редактор издания о воспитании и образовании МЕЛ Надя Папудогло написала свою вторую книгу. В первой книге «#тыжемать. Материнство по правилам и без» Надя очень занятно (и жизненно) рассказывала о беременности, родах и первых месяцах жизни с ребенком. Во второй книге речь пойдет об ответственности, которая сваливается на мать, как только ребенок подрос и пришло время выходить на работу. Читайте скорее отрывок из новой книги!

КТО МЫ И ГДЕ МЫ ВООБЩЕ

«This is not my beautiful house. This is not my beautiful wife» — поется в одной песне. Однажды на популярном ресурсе для родителей я прочитала, что если иногда хочется отдохнуть от детей или от семьи, то это признак каких-то проблем — внутренних или в отношениях. Еще в статье почему-то утверждалось, что «если вам скучно с детьми, то в кафе с друзьями тоже будет скучно». Потом следовал совсем уж странный совет: если нуждаешься в уединении, позови в гости других детей. Типа отдохнешь, пока они заняты друг другом. В общем, обойдусь дальше без цитат. Только одна, детская.

ГОВОРЯТ ДЕТИ:

— Дети! Пожалуйста, помолчите! Я хочу посидеть в тишине!

— Хорошо, мам! Давай, ты будешь молчать, а мы будем угадывать, что ты хочешь сказать.

Дефицит одиночества у родителей — величина не постоянная. Она меняется по мере взросления ребенка. Если говорить о мамах, выбравших отпуск по уходу за ребенком, а не выход на работу в три месяца, мы сталкиваемся здесь с хорошо знакомой картиной. Я называю это отчуждением от себя. Весь день занят простыми, но постоянными рутинными делами. Ты все время с ребенком, и твоя реальность очень отличается от всего, к чему ты привыкла. Знакомые теперь спрашивают: «как вы?», не отделяя тебя от ребенка, словно ты перестала существовать как самостоятельная личность.

Однажды мы обсуждали это с терапевтом, и она сказала, что материнская хандра во многом вызвана тем, что пока ребенок маленький (особенно, если это первенец), все внимание окружающих сосредоточено на нем, и женщины чувствуют себя потерянными в новых обстоятельствах. В этой ситуации женщине обязательно нужно время, когда она возвращается к себе. То самое одиночество, когда ты можешь выдохнуть и вдруг увидеть себя. Перестать делать постоянные монотонные дела, а просто сидеть или (еще лучше) лежать.

В этот момент ты вновь ощущаешь свое существование. Вот ты. Можно собраться с мыслями. Подумать, не рассеиваясь на массу текущих задач. Можно сделать что-то, что ты любил раньше. Вот и все. Момент перезагрузки перегретого диска. Дальше снова все будет хорошо.

20 способов перестать жертвовать собой ради детей

Другой дефицит, настигающий нас после рождения ребенка, это нехватка времени на то, чтобы побыть вдвоем. Проблема, думаю, знакома всем. Я, скажем, всегда очень ценила тихие вечера, когда муж сидит с книгой в одном конце дивана, а я в другом. И раз в 15 минут мы обмениваемся репликами. Никакого особого взаимодействия и при этом — невероятная близость. У любой пары есть нечто подобное (необязательно с чтением на диване). Когда появляется малыш, все это резко исчезает из жизни. Равно как и секс. Равно как и распределение обязанностей. Зато стремительно растет фрустрация от недосыпа, плохого самочувствия, усталости. Так возникает то, что психологи называют «снижением удовлетворенности браком».

Еще одним фактором стресса становится и ощущение неравенства. Все мы, конечно же, стремимся к равноправным отношениям, однако на практике они далеко не всегда складываются так. Появление ребенка резко обостряет и эти проблемы.

Находить время друг для друга и использовать его полноценно — очень сложная задача. После появления ребенка формируется совершенно новая модель отношений в паре, время перераспределяется принципиально новым образом, что сильно зависит, в том числе, и от материальных условий.

Институт Макса Планка как-то провел исследование, оценивающее удовлетворенность жизнью после появления первого ребенка. В зависимости от результата ученые пытались спрогнозировать, готова ли пара родить второго и через какое время. Исследователи сознательно не задавали прямых вопросов об отношениях внутри пары, но одним из параметров оценки (помимо удовлетворенности материальной обеспеченностью и социальными условиями), была категория «субъективный уровень счастья». Результаты исследования показали, что 73% опрошенных после рождения первенца пережили снижение этого «ощущения счастья».

Когда ребенок подрастает, мы более-менее возвращаемся в свою колею. Мы уже со всем справляемся, снова много общаемся, но по факту времени на себя, на самовосстановление намного больше не становится. По данным «Росстата», в среднем работающая женщина в сутки тратит 2 часа 40 минут на домашнее хозяйство, 21 минуту — на воспитание детей, а 2 часа 10 минут — это ее свободное время.

Почему брак — это не бизнес, или кто должен мыть посуду

Статистика прекрасна, но в реальности у нас нет этих двух часов на себя. И воспитание детей, и домашнее хозяйство, и наше «свободное» время — все это происходит, как правило, одновременно.

В будние дни я провожу с ребенком 4,5 часа: час утром и 3,5 часа вечером. В это время я делаю все разом: играю, готовлю ужин, болтаю, рисую, работаю, читаю ребенку и так далее. Около десяти вечера ребенок засыпает. И у меня остается час того самого «свободного времени». Как правило, я провожу его за работой. Правда, в какой-то момент я осознала, что превращаюсь в машину, и усилием воли выделила полчаса в день только для себя. В итоге каждый вечер я просто ухожу на полчаса в ванную. Лежу в воде, читаю или просто туплю, но эти полчаса я провожу с собой. Очень важные полчаса, которые помогают мне чувствовать себя спокойно и комфортно.

При этом, разумеется, я постоянно мучаюсь, что провожу мало времени с ребенком. Зная, что главное — не количество, а качество, я начинаю заморачиваться на этом самом качестве и в итоге теряю себя, машу рукой и думаю: «Главное — чтобы всем было хорошо. Косте, его папочке и мне». А теперь творчески совместим это хорошо. Но мысль о том, что я должна проводить с ребенком больше времени, меня не покидает.

Это, кстати, тоже общая тенденция, мы здесь не исключение. Американские исследования показывают, что время, которое женщины проводят с ребенком, с 70-х годов неизменно растет. Однако 85% опрошенных по-прежнему чувствуют, что уделяют детям недостаточно времени. При этом 71% женщин мечтает иметь чуть больше времени для себя (у мужчин — 57%).

Исследование показало, что матери, чьи дети ложатся спать до 20:30, более счастливы

Как-то раз я на две недели отправила ребенка на дачу. Первый вечер в одиночестве (муж до ночи работал) я провела насыщенно. Я спала. Потом два вечера сидела на диване с книгой, положив на мужа ноги и раз в 15 минут выдавая реплики. А потом мне уже хотелось, чтобы все вернулось к обычному ритму, но только пусть в нем обязательно останутся мои полчаса на одиночество.

Это нормально, иногда оставаться наедине с собой. Это одна из экзистенциальных потребностей человека, которая обязательно должна быть удовлетворена. Для всеобщего блага и равновесия, а также для поддержания того самого «уровня счастья».

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Еще интересное:

7 cенсорных игр, которые успокоят ребенка и снимут стресс

Что делать, чтобы уберечь своих детей: 40 важнейших правил безопасности