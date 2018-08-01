Барсят, родившихся в мае, впервые показали посетителям пермского зоопарка

Мама Весляна — само внимание. Малышам интересно все новое, что их окружает

Три месяца назад в пермском зоопарке у барсов Весляны и Снежека родились барсята. Сегодня малышей выпустили в вольер, теперь их смогут видеть посетители.

Самый смелый барсенок

Три пушистых барсенка друг за другом нерешительно вышли из открывшейся дверки вольера. Они осторожно осваивали территорию вольера, но к стеклу, ограждающему вольер от зрителей, так и не подошли. Зато один из них с удовольствием вскарабкался на импровизированную гору из камней и гордо лег. Вскоре за ним из домика вышла мама. Не найдя внизу малыша, она тоже поднялась на гору и улеглась рядом с ним. За ней последовали два других малыша.

Мама оберегает малышей

— Барсята родились два месяца назад, и мы долгое время не могли понять, сколько же их, — рассказала 59.ru ученый секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина . — Прислушивались из служебного помещения, откуда кормят барсов, прикладывали уши к стене, но слышали писк только одного. И только когда малыши начали появляться во внутреннем дворике, мы поняли, что это три замечательные девочки.

«В Пермском зоопарке — хорошие результаты по рождаемости барсят», — говорит ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина

По словам сотрудником, малыши развиваются хорошо, все здоровы. Обычно у барсов рождается один-два, реже — три барсенка. Имена им дадут в течение августа. По традиции, клички барсам дают по географическим названиям Пермского региона. Поэтому, маму-барсиху зовут Весляна в честь уральской реки, ее первых детей, которые сейчас содержатся в других зоопарках, назвали Ермаком, Талицей и Кисуньей в честь рек.

Красавица Весляна бдит за малышами и разглядывает посетителей, пытаясь понять, опасны ли они для ее детей

— У Весляны рождается уже третье потомство, — объясняет Елена Бурдина. — Всех малышей мы будем вынуждены отправить в зоопарки других городов. С мамой они пробудут до полутора лет, поэтому пермяки смогут следить за тем, как они подрастают. Только в следующем году мы решим, в зоопарки каких городов они отправятся.

Папа барсят с чешским именем Снежек живет в соседнем вольере. По словам сотрудников, интереса к малышам никогда не проявлял и вряд ли заинтересуется ими в этот раз.

Сейчас в зоопарках мира находятся 471 барсов, но размножаются около ста пар. В российских зоопарках — всего семеро барсов, трое из них родились в Перми, у Весляны и Снежека. Вообще, барсы плохо размножаются, говорят в пермском зоопарке. Самке сложно подобрать самца в силу характеров и темпераментов этих животных. Так что, как утверждают специалисты, в пермском зоопарке — хорошие результаты по рождаемости.

Малышам в вольере понравилось карабкаться по вершинам. Особенно охотно они осваивали бревна и гору

— По статистике около 40 процентов малышей погибают, потому что в природе живут в стерильных условиях, в высокогорных местах, у них нет эволюционно-сформировавшегося иммунитета к инфекциям, — утверждают специалисты зоопарка. — Поэтому барсята очень уязвимы.

Малышей уже чипировали и привили. У них отличный аппетит, они уже съедают по килограмму корма в день.

— Питаются они мясом, им дают кроликов, курицу, яйца, субпродукты, печень, сердце и минеральную подкормку, — говорят сотрудники зоопарка. — До четырех месяцев малыши продолжают кормится материнским молоком.

Кстати, в зоопарке бывают не только прибавления — недавно отсюда сбежала харза. О ее побеге, поисках и возвращении пиcал 59.ru.