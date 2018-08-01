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Мария Кожевникова показала, как прошел первый день рождения ее младшего сына
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Мария Кожевникова показала, как прошел первый день рождения ее младшего сына 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Звезда устроила ребенку настоящую сказку.
Известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова вместе с семьей в середине июля отметила важный праздник — ее младшему сыну исполнился один год. Тогда же звезда, наконец, раскрыла имя ребенка. Оказалось, что семья решила назвать его Василием. А сама Мария часто ласково называет ребенка «Василек».
В честь первого дня рождения мальчика Мария устроила шикарный праздник с гостями, яркими декорациями и специально заказанным для ребенка тортом.
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
30 Июл 2018 в 10:58 PDT  В этот раз мы даже не успели задуть торт, детки уже быстро разобрали все печенья и фигурки. Но Васюта не обиделся, потому что радость от первого в жизни кусочка тортика переполняла его, 😋
— рассказала актриса.
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
31 Июл 2018 в 2:31 PDT  Сама Мария уверена, что ей удалось устроить настоящую сказку для детей. По крайней мере, среди декораций точно был и замок, и корона, и множество шариков.
Корона и замок полагались принцу Василию, но злая мать воспользовалась моментом. Правда, как и в сказке, закончилось все хорошо, пробило 12, счастливые дети легли спать, а я до утра ставила цветы и убирала новые, только подаренные игрушки по всему дому, 😉
— отметила Мария.
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
31 Июл 2018 в 8:59 PDT  Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын. Семья крестила мальчика, когда ему исполнилось 11 месяцев и долгое время скрывала имя ребенка. Лицо Василька Мария до сих пор не показывает, но все чаще делится посвященными мальчику постами в соцсетях.
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
9 Июн 2018 в 10:33 PDT  Фото: Instagram@mkozhevnikova
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