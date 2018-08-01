В Пермском крае школьница с другом спасли тонущего ребёнка

20 июля в посёлке Кын Лысьвенского района двое молодых людей спасли из воды захлебнувшуюся пятилетнюю девочку.

Анастасия Карелова, которая закончила в мае девятый класс, в этот день гуляла со своим 20-летним другом Геннадием Симоновым.

«Это было днём, около 13.30. Мы шли по пешеходному мостику через речку, и вдруг услышали крики о помощи. Тогда мы побежали на берег, и Гена бросился в воду, — рассказала Анастасия Карелова. — Ребёнок уже не двигался, был полностью под водой, и мы разглядели его только по яркой футболке, которую было видно через воду. Гена вынес ребёнка на берег. Это оказалась маленькая девочка, и она уже не дышала».

Молодые люди положили её на землю и сделали искусственное дыхание «рот в рот». Когда изо рта девочки вылилась вода, Геннадий подхватил малышку на руки и ребята побежали к дороге. Там молодые люди поймали попутную машину, отвезли пострадавшую в больницу и передали врачам.

Девочка несколько дней провела в больнице, а потом её выписали. Чувствует себя хорошо.