Крупные сайты с обзорами приложений iPhone угрожают закрыться

Крупные сайты с обзорами приложений iPhone угрожают закрытьсяСегодня утром Apple «порадовала» владельцев сайтов с обзорами приложений и игр из App Store тем, что больше не будет выплачивать денежное вознаграждение за ссылки, ведущие на магазин.

Речь идет о 7% от стоимости приложения. Эта сумма выплачивалась сайтам, по ссылке с которых производилась установка.

На такое заявление многие тематические ресурсы отреагировали весьма резко. Некоторые даже пообещали закрыться.

Издание Toucharcade, один из старейших и авторитетнейших ресурсов с обзорами тысяч приложений, опубликовал обращение к читателям.

Теперь мы просто не знаем, что делать. Складывается ощущение, что Apple вообще делает все, чтобы прекратить наше существование.

Долгие годы мы помогали Apple зарабатывать миллиарды долларов на загрузке приложений, за что получили такой неприятный сюрприз.

Я никогда не думал, что Apple захочет убить сайт вроде TouchArcade.

Главный редактор TouchArcade

Помимо TouchArcade, с аналогичной ситуацией столкнулся сайт AppShopper, десятки агрегаторов скидок, сотни тематических ресурсов с обзорами приложений и игр из App Store.

Складывается ощущение, что Apple уж слишком почувствовала почву под ногами. Силами тысяч сайтов компания продвинула магазин App Store за скромное вознаграждение, а затем попросту оставила своих помощников за бортом.

P. S. Мы не пользовались этой программой ни разу за историю сайта. Ребятам из TouchArcade остается только посочувствовать.