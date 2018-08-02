Ещё
Крупные сайты с обзорами приложений iPhone угрожают закрыться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крупные сайты с обзорами приложений iPhone угрожают закрыться 

iPhones.ru 6 минут назад
Фото: iPhones.ru
Крупные сайты с обзорами приложений iPhone угрожают закрытьсяСегодня утром Apple «порадовала» владельцев сайтов с обзорами приложений и игр из App Store тем, что больше не будет выплачивать денежное вознаграждение за ссылки, ведущие на магазин.
Речь идет о 7% от стоимости приложения. Эта сумма выплачивалась сайтам, по ссылке с которых производилась установка.
На такое заявление многие тематические ресурсы отреагировали весьма резко. Некоторые даже пообещали закрыться.
Издание Toucharcade, один из старейших и авторитетнейших ресурсов с обзорами тысяч приложений, опубликовал обращение к читателям.
Теперь мы просто не знаем, что делать. Складывается ощущение, что Apple вообще делает все, чтобы прекратить наше существование.
Долгие годы мы помогали Apple зарабатывать миллиарды долларов на загрузке приложений, за что получили такой неприятный сюрприз.
Я никогда не думал, что Apple захочет убить сайт вроде TouchArcade.
Главный редактор TouchArcade
Помимо TouchArcade, с аналогичной ситуацией столкнулся сайт AppShopper, десятки агрегаторов скидок, сотни тематических ресурсов с обзорами приложений и игр из App Store.
Складывается ощущение, что Apple уж слишком почувствовала почву под ногами. Силами тысяч сайтов компания продвинула магазин App Store за скромное вознаграждение, а затем попросту оставила своих помощников за бортом.
P. S. Мы не пользовались этой программой ни разу за историю сайта. Ребятам из TouchArcade остается только посочувствовать.
iPhones.ru: последние новости
Невероятно красивые обои для iPhone Здесь все новые обои из macOS Mojave beta 5 Почему решение стать винным гиком может быть плохой затеей
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины62
20 признаков того, что старость уже наступила63
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана48
«Ты должна все успевать»3
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение