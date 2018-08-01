Ребенок кричит и требует iPhone. Давать или нет?

Давать или нет?Чтобы не мешать образовательному процессу, 30 июля парламент Франции одобрил запрет на мобильники в начальной и средней школе. В это же время у нас iPhone и iPad многие родители покупают ребенку уже даже до его рождения. Где правда?

Мы решили разобраться с этим вопросом и обратились с ним к молодому современному педиатру частной питерской клиники. В своей практике он отталкивается от заграничного и отечественного опыта. Эту статью мы построили на его конкретных рекомендациях.

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Детям до 2-х лет НЕЛЬЗЯ давать ни iPhone, ни iPad

До 2-х лет ребенок только начинает познавать устройство жизни. Если разрешать ему использовать современную электронику в этом возрасте, это негативно скажется на развитии его координации движений и мышления. Иногда это даже может привести к физическим или психологическим травмам.

Иногда в этом возрасте ребенок уже может совершать более менее осмысленные действия с детскими приложениями на сенсорном экране iPhone или iPad.

Тем не менее, при этом он не будет осознавать разницу между реальным и виртуальным миром, чтобы формировать правильную реакцию на происходящее в каждом из них.

Например, если у большинства детей забрать любую любимую игрушку, они будут плакать и просить отдать ее обратно — это нормальная реакция в таком возрасте. При этом на экране игрушки могут возникать из неоткуда и пропадать туда же, и это вводит в заблуждение мышление ребенка.

В возрасте от 9-ти до 18-ти месяцев дети обычно начинают самостоятельно ходить и даже бегать. В это время растут легкие и сердце, формируется двигательная система, организм учится подстраиваться под физическую активность и постоянно меняющейся нагрузке.

Сложно сказать, к чему именно приведет замена физической активности экраном iPhone или iPad. Но точно ни к чему хорошему.

Интересный факт: В апреле 2013 года в App Store появились возрастные рейтинги приложений. Официально программы и игры могут быть даже 0+, но опытным путем в 2018 нам не удалось найти ни одной ниже 4+.

В 2-5 ограничьте время за гаджетом до 1-го часа в день

Если отталкиваться от возрастных ограничений App Store, которые модераторы магазина приложений точно не с потолка взяли, подавляющее большинство детских развивающих программ и игр разработаны для чада от 4-х лет. Если найдете хотя бы один пример без возрастных ограничений (0+), дайте нам знать.

Неподходящий по возрасту софт вы фактически используете на свой страх и риск. Тем не менее, молодые врачи утверждают, что современную электронику можно начинать давать в руки детям с 2-х лет. Об этом же говорят многие iOS-разработчики, которые иногда даже в заголовках пишут 1+ (хотя в описании остается 4+).

В 2 года ребенок уже совершает действия осознанно и начинает различать реальный и виртуальный мир (игру).

Но это не значит, что с помощью iPhone или iPad можно полностью заменить активный досуг подрастающего поколения. До 5-ти лет лучше ограничивать проведенное за экраном устройства время до 1-го часа в день. Это можно объяснять ему необходимостью игрушке отдохнуть.

Учить ребенка использовать мобильное устройство в целом и какие-то отдельные развивающие приложения нужно лично. Сядьте с сыном или дочкой и покажите ему, как управлять элементами на сенсорном экране. Возьмите его палец в руку и перенесите условную морковку в рот условного зайчика.

Дайте понять ребенку, что iPhone или iPad — это не его игрушка. Но он может попросить вас взять его, чтобы немного поиграть.

В 6-8 лет поднимите ограничение до 2-х часов в день

Современный ребенок в 6 лет легко пользуется всеми современными устройствами в доме, и iPhone на пару с iPad точно не исключение. В этом возрасте он спокойно откроет YouTube и запустит свой любимый канал, а также расскажем вам, как правильно проходить его любимую игру.

Если вы планировали покупку iPhone или iPad ребенку, то в этом возрасте это уже точно можно делать. Недорогая модель (это может быть даже одна из ваших прошлых) окажется очень кстати как для его развития, так и для общения с друзьями. Важно объяснить ему, как правильно пользоваться устройством по назначению.

iPad для учебы и развлечений все-таки будет предпочтительней, но в таком возрасте вам понадобиться средство связи для общения с ребенком, когда он в школе, поэтому многие обращают внимание на iPhone. Сегодня ему можно взять даже iPhone 5s, который до сих пор обновляется, но стоит копейки.

Тем не менее, учтите, что активное время за экраном устройства не должно сильно превышать 2-х часов.

В этом возрасте у ребенка и без смартфона слишком много отвлекающих факторов, которые мешают ему изучать мир и получать первые знания в начальной школе. Поэтому использование мобильного устройство можно и нужно ограничивать. Благо, сегодня достаточно способов правильно сделать это.

Обязательно пообщайтесь о позиции школы, в которую собрались отдавать чадо, по поводу девайсов. Ее также нужно учитывать.

В 9 лет и старше ребенок может сам контролировать время (ну, почти)

Уже в возрасте 9-ти лет ограничивать ребенка в использовании мобильных устройств по времени бессмысленно. Сегодня они открывают доступ к информации, становятся главным средством развлечений и коммуникации. Фактически, iPhone — это значимая часть современной культуры.

Если вы направите ребенка, он будет использовать смартфон во благо, а не для того, чтобы слушать «Медузу» во дворе дома.

Вы можете быть сколько угодно против технологий и за активное детство, но ребенка без смартфона даже сверстники будут высмеивать. Представьте, что вы сумели объяснить ему, что никакой iPhone ему не нужен, а всем его друзьям не донесли это. Станет белой вороной.

Связь с современными технологиями будет верным подспорьем в освоении высокооплачиваемой работы в будущем. Судите сами, почти 10 лет назад в App Store появился простой графический редактор Doodle Kids, который написал Lim Ding Wen, мальчик 9-ти лет из Сингапура. C того времени его портфолио хорошо расширилось.

Сегодня ему 18, и его точно ждет большое будущее в сфере разработки. Без поддержки родителей ничего бы не вышло.

Использование современной электроники после 9-ти лет без фанатизма вряд ли станет проблемой для здоровья и психики ребенка. Тем не менее, даже в этом возрасте его нужно ограничить от нежелательного контента, который может сделать его замкнутым и неуверенным в себе.

Решение за вами, но у iPhone или iPad для ребенка есть плюсы:

смартфон станет средством коммуникации с вами и друзьями

он поможет в развитии с помощью специальных программ и игр iPhone или iPad будут окном к информации и подспорьем в учебе

они откроют дорогу в перспективный мир новых технологий

…и минусы, связанные с пренебрежением рекомендациями по времени:

может появляться сухость глаз, развиваться близорукость

у детей могут начаться проблемы с координацией тела

длительное неправильное положение тела навредит позвоночнику

при фанатичном увлечении iPhone и iPad появится замкнутость

Важно понимать: Любой ребенок — это, в первую очередь, отражение своих родителей. Если вы проводите все свое свободное время за смартфоном, ваше чадо будет делать точно также. Начинайте с себя.

Для контроля использования настройте «Экранное время»

Мы уже выяснили, что iPhone и iPad давать в руки ребенку можно, начиная с 2-х лет. До этого возраста могут быть проблемы с правильным развитием, а после — нужно обратить внимание на контент и время, которое подрастающее поколение проводит за экраном современного гаджета.

Этим удобно управлять с помощью новой возможности под названием «Экранное время». Она появилась в iOS 12.

Если не обновились: Как установить iOS 12 прямо сейчас. Тут профиль

Проще всего настроить эту возможность, если у ребенка собственный гаджет (или он использует общий семейный iPad) и есть отдельный Apple ID. Создать детскую учетную запись можно через меню «Настройки» > Apple ID > «Семейный доступ» > «Добавить члена семьи…» > «Создать детскую запись».

Что потом?

Шаг 1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экранное время».

Шаг 2. Найдите детский аккаунт в меню «Семья», разверните его и выберите «Включить Экранное время».

Шаг 3. Настройте возможность «В покое» — в это время устройством нельзя будет пользоваться, но звонки и сообщения будут доступны.

Шаг 4. В «Лимитах программ» выберите категории приложений (можно использовать сразу все) и лимит времени для ограничения (1-2 часа).

Шаг 5. Настройте пункт «Контент и конфиденциальность»: общий возрастной ценз, ограничения по фильмам и музыке, разрешенные и запрещенные сайты.

После полной настройки «Экранного времени» ребенок не сможет использовать мобильное устройство в развлекательных целях больше заданных часов и минут без вашего разрешения. Если он попытается, вы получите уведомление и сможете подтвердить запрос или отвергнуть его. При этом вы сумеете без проблем звонить ему.

Почему нужно настраивать «Контент и конфиденциальность»

В интернете слишком много различных угроз, которые не настолько критичны для взрослых с устойчивой психикой, но могут сломить ребенка. У подрастающего поколения сознание только развивается, поэтому от нежелательного контента его лучше оградить — речь сейчас не только о фильмах эротического характера.

56% детей в РФ фанатично используют интернет

66% не видят жизни без смартфона

30% сталкивались с угрозами в интернете

58% скрывают от родителей свою активность в сети

73% хотят обсудить с родителями угрозы из сети

92% родителей не знают об опасной активности ребенка

47% уверены, что дети не могут ничего скрывать в сети

А что опасного может быть в сети? Фильмы для взрослых сделают ребенка скрытным и замкнутым, но это не самое опасное. Еще есть педофилы, которые могут организовать встречу с ребенком, группы поклонников суицида, открытая информация о наркотических веществах и многое другое.

Запрещать смартфоны и интернет как таковые не выход. Учитесь правильно ограничивать, и iOS вам в этом сможет помочь.