На Южном Урале 12-летняя школьница спасла тонувшего ребенка

В Верхнем Уфалее 12-летняя Алена Волкова спасла чуть не захлебнувшуюся шестилетнюю девочку. Незнакомую ей малышку, которая не подавала признаков жизни, школьница вынесла на берег и передала спасателям пляжа.

История произошла 27 июля. В этот день Алена вместе с бабушкой отправились купаться. Во время заплыва в пяти метрах от берега девочка увидела качающееся в волнах тело ребенка. Алёна не растерялась, бросилась в воду и вытащила пострадавшую на сушу. Даже губы у спасенной девочки были синие.

— Алёна подошла к дежурившим казакам-спасателям и рассказала о случившемся. Специалисты оказали первую помощь, после чего девочка пришла в себя. — рассказала старший мастер связи 8-го отряда управления Федеральной противопожарной службы по Челябинской области Дарья Хлыстова сайту 74.ru.

Очнувшуюся девочку увезли в больницу, на данный момент с ней все в порядке. Алёну, героически спасшую ребенка, теперь хотят наградить.