Британка с двумя матками стала дважды мамой

31-летняя Дженнифер Эшвуд с редчайшей патологией стала многодетной мамой.

Настоящее чудо случилось в жизни Дженнифер Эшвуд, когда в прошлом году на 20-й неделе УЗИ врачи сообщили ей, что она ждет близнецов, развивающихся в разных матках. Такой диагноз встречается лишь у одной из пятисот миллионов женщин! Оказалось, что Дженнифер является обладательницей этой редкой патологии, которую врачи не увидели даже 9 лет назад. Тогда англичанка вынашивала свою первую дочь Милли. По статистике, женщинам с двумя матками чаще всего удается родить только одного ребенка, но Эшвуд стала редким исключением. Она родила двух здоровых близнецов: сына Пирана и дочь Поппи.

Близнецы счастливой многодетной мамы появились с помощью кесарева сечения. По словам Дженнифер, вторая беременность стала для нее серьезным испытанием. Но теперь все позади.

Я часто чувствовала себя плохо и очень сильно переживала. Врачи не могли гарантировать, что с малышами все будет хорошо,

— делится Дженнифер.

Супруг Дженнифер с близнецами

Примечательно, что таких случаев со счастливым концом в мире зафиксировано не более сотни за всю историю человечества.

Фото: Facebook