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Британка с двумя матками стала дважды мамой
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Британка с двумя матками стала дважды мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
31-летняя Дженнифер Эшвуд с редчайшей патологией стала многодетной мамой.
Настоящее чудо случилось в жизни Дженнифер Эшвуд, когда в прошлом году на 20-й неделе УЗИ врачи сообщили ей, что она ждет близнецов, развивающихся в разных матках. Такой диагноз встречается лишь у одной из пятисот миллионов женщин! Оказалось, что Дженнифер является обладательницей этой редкой патологии, которую врачи не увидели даже 9 лет назад. Тогда англичанка вынашивала свою первую дочь Милли. По статистике, женщинам с двумя матками чаще всего удается родить только одного ребенка, но Эшвуд стала редким исключением. Она родила двух здоровых близнецов: сына Пирана и дочь Поппи.
Близнецы счастливой многодетной мамы появились с помощью кесарева сечения. По словам Дженнифер, вторая беременность стала для нее серьезным испытанием. Но теперь все позади.
Я часто чувствовала себя плохо и очень сильно переживала. Врачи не могли гарантировать, что с малышами все будет хорошо,
— делится Дженнифер.
Супруг Дженнифер с близнецами
Примечательно, что таких случаев со счастливым концом в мире зафиксировано не более сотни за всю историю человечества.
Фото: Facebook
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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