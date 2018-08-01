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Женщина с двумя матками родила двух детей
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Женщина с двумя матками родила двух детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд (Jennifer Ashwood) обнаружила, что обладает двумя матками и родила сразу двух детей. Об этом сообщает Daily Mail.
Эшвуд рассказала, что у нее уже есть ребенок, и во время первой беременности никто не заметил особенностей строения ее организма. Во второй раз женщина отправилась на плановый осмотр на 20 неделе беременности, когда врач обнаружил, что у нее не одна, а сразу две матки, и в обеих развивается по плоду.
Британка родила на 34-й неделе сына Пирана и дочь Поппи через кесарево сечение. Близнецы родились без каких-либо отклонений.
Подобное явление называют бикорнуальной маткой. Обычно женщины с такой патологией вынашивают одного ребенка в одном из органов.
Издание отмечает, что вероятность оплодотворения сразу двух маток составляет 500 миллионов к одному. Всего таких случаев зафиксировано не более сотни за все время существования человечества.
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