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Прохожие нашли младенца и пьяную парочку на берегу реки в Сертолово
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Прохожие нашли младенца и пьяную парочку на берегу реки в Сертолово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Отдыхающая пара из Оренбургской области уснула вместе с ребенком прямо на берегу пруда во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают правоохранительные органы.
Вечером 31 июля неравнодушные прохожие сообщили в полицию, что на берегу пруда в Сертолово лежит годовалая девочка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали рядом с ребёнком 27-летнего парня и 23-летнюю девушку из города Новоорск Оренбургской области. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Документов, подтверждающих родство с ребенком, у молодых людей при себе не оказалось. Но, вероятно, они являются родителями девочки.
Несовершеннолетнюю доставили в детское отделение токсовской больницы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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