Прохожие нашли младенца и пьяную парочку на берегу реки в Сертолово

Отдыхающая пара из Оренбургской области уснула вместе с ребенком прямо на берегу пруда во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают правоохранительные органы

Вечером 31 июля неравнодушные прохожие сообщили в полицию, что на берегу пруда в Сертолово лежит годовалая девочка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали рядом с ребёнком 27-летнего парня и 23-летнюю девушку из города Новоорск Оренбургской области. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Документов, подтверждающих родство с ребенком, у молодых людей при себе не оказалось. Но, вероятно, они являются родителями девочки.

Несовершеннолетнюю доставили в детское отделение токсовской больницы.