Культурный центр «Лира» реализует новый проект

8 августа в 19:00 в рамках реализации идеи краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее», нового формата живых встреч с известными интернет-блогерами «Оффлайн Среда 2.0» культурный центр «Лира» проводит встречу с Ольгой Гороховой — профессиональным маркетологом, блогером, активистом и руководителем сообщества «Счастливые родители в Бутово». Об этом сообщается на сайте центра.

Бутово — район молодых семей. Активным и позитивным мамам здесь важно «не потеряться», а создать вокруг себя или влиться в компанию единомышленников.

Ольга — житель района Южное Бутово, мама двоих детей, инициатор и организатор различных мероприятий для мам и детей — расскажет о том, как нескучно жить в декрете и почему родителям района важно общаться и поддерживать взаимоотношения; о ценности личного опыта каждой мамы и важности его раскрытия, причём не только в популярных блогах, но и в реальной оффлайн-жизни.

Встреча пройдёт в малом зале КЦ «Лира» (б-р Адмирала Ушакова, 12).

Вход свободный.

Фото взято: http://ubutovo.mos.ru/upload/medialibrary/1f7/lirafasad.jpg