Вопросы о детских секциях. Стоит ли отдавать ребёнка в секцию и как выбрать

Отдавать ребёнка в спортивную секцию — задача непростая. Мы уже разобрались, как грамотно выбрать вид спорта для ребёнка, теперь разберём популярные вопросы, которые мучают многих родителей.

Можно ли совмещать разные виды спорта? И нужно ли это?

Совмещать можно. Другое дело, кому это больше нужно: вам или ребёнку? Не следует нагружать малыша до такой степени, чтобы у него не было ни одного выходного дня. Можете попробовать посещать два вида спорта в течение одной-двух недель. Если получается и ребёнку самому нравится такой режим, то совмещайте, пока есть возможность.

Что делать, если я боюсь оставлять ребёнка одного на тренировках?

В этом случае вам нужно либо совладать со своими страхами и ослабить хватку, либо вовсе не отдавать своё чадо в спортивные секции. Излишняя опека ни к чему хорошему не приведёт. Напротив, она лишит ребёнка самостоятельности с самого раннего возраста. Более того, если вы не доверяете тренеру, то об успехе здесь говорить вообще не приходится. Тренер должен быть наставником, и между ним и вами, родителями, должно быть полное доверие друг к другу. Вы можете прийти на первое занятие и посмотреть на процесс тренировки. А потом решайте, останется малыш здесь или нет. И не забудьте спросить об этом его самого! Нередко бывает так, что родителям по каким-то причинам тренер не нравится, а вот ребёнок от него в восторге.

Как научить ребёнка самостоятельности?

Первый шаг к успеху — постепенно переставать опекать своё дитя. Психологи утверждают, что детям нужно давать свободу выбора, чтобы они учились быть самостоятельными. Самый простой пример — давать малышу возможность самому выбирать, что ему надеть. Вы, к примеру, заранее отбираете несколько вариантов одежды и оставляете последнее слово за малышом. Так он будет понимать, что с его мнением считаются, и не будет бояться лишний раз его высказывать. И то же касается самостоятельности в действиях. Поверьте, ребёнок быстро научится переодеваться, когда вы перестанете всё делать за него.

Ребёнок больше не хочет заниматься. Потакать ему или заставлять?

Необходимо выяснить, почему так происходит. Чаще всего нужно немного времени, и всё само уляжется. Если, например, причиной капризов стала боль от растяжки на занятиях по художественной гимнастике, то вам нужно объяснить дочке, что так будет не всегда, показать ей выступления взрослых гимнасток, чтобы малыш понял, для чего всё это. Но если с течением времени ситуация не улучшается, стоит серьёзно задуматься: зачем такие тренировки, от которых только слёзы на глазах?

Нужно ли постоянно просить ребёнка показать, чему он научился? Не будет ли это излишним контролем?

Лучше всего, если ребёнок сам вызывается показать вам, чему он научился. Это значит, что малыш по-настоящему заинтересован в занятиях. Если так происходит, не забывайте хвалить своё чадо, периодически поощрять его, причём делать это нужно искренне. Просить малыша показать что-то тоже можно, но только не в форме отчёта («ну-ка показывай, чему тебя там научили»). От таких вопросов ребёнок вскоре начнёт замыкаться в себе.

Если отдать ребёнка в спорт в самом раннем возрасте, то назад дороги уже нет?

Тут больше зависит от желания ребёнка. Если с течением времени малыш настолько втянется в занятия, что вполне осознанно захочет стать профессиональным спортсменом, то помешать этому будет сложно. Да и зачем мешать? Если бы Дидье Дрогба послушал своего отца и бросил футбол, не видать ему блистательной карьеры и золота Лиги чемпионов. Понятно, что есть страх: вдруг не получится? Но здесь уже никто угадать не может, такова жизнь.

Самое главное — определить, чего вы ждёте от спортивной секции. Если целью является победа на Олимпийских играх, то тогда нужно быть готовыми к тому, что придётся заниматься постоянно и уделять спорту больше времени, чем всему остальному. Если же вы отдаёте сына или дочь в секцию, чтобы просто поддерживать в здоровом теле здоровый дух, то и занимайтесь себе на здоровье — просто не записывайтесь тогда в школы олимпийского резерва.

Возможно ли серьёзно заниматься спортом и при этом хорошо учиться?

Возможно. Но необходимо, чтобы ребёнок понял, что учиться важно. Если он найдёт интерес к учёбе, если он сам будет понимать, что без образования крайне сложно устроить свою жизнь, то он будет находить время для учёбы. Есть немало примеров по-настоящему успешных спортсменов, которые даже умудрились получить высшее образование. Взять хотя бы футболиста Хуана Мату , у которого есть диплом по журналистике, или Фрэнка Лэмпарда с пятёрками в дипломе, в том числе по латыни.

Если не отдали ребёнка в секцию до семи лет, то потом уже можно не рассчитывать на успех в спорте?

Всё зависит от вида спорта. Скажем, в фигурное катание вряд ли возьмут 10-летнего ребёнка, который раньше этим никогда не занимался. Но во многие секции детей начинают принимать только в возрасте 8-12 лет http://files.sportsovetnik.ru/do_sports/agetable.pdf. Среди них, например, биатлон, баскетбол, волейбол, бокс, гребля.

Если родители «деревянные», то стоит ли делать акцент в тренировках ребёнка на развитие гибкости?

Если речь идёт о серьёзных секциях, таких как художественная гимнастика, то обязательно нужно посоветоваться с тренером. Он оценит, следует ли ребёнку начинать заниматься. Но элементы растяжки есть во многих видах спорта — в тех же единоборствах гибкость очень важна. Даже если малышу будет немного сложнее, чем остальным, почему бы не попробовать исправить наследственную «деревянность».

Не вызывают ли разные виды единоборств агрессию?

В единоборствах есть своя философия. Здесь не учат уличным дракам и не прививают агрессию. Наоборот, если, скажем, вы наблюдаете проявления агрессии у вашего сына, то было бы целесообразно рассмотреть единоборства как вариант.