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Мужчину осудят за гибель сына в Вологодской области
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Мужчину осудят за гибель сына в Вологодской области 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: letnews.ru
Шестилетний ребенок утонул в Вологодской области. В смерти мальчика обвиняют 32‐летнего отца, который оставил сына без присмотра. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Происшествие зафиксировали 18 мая в районе села Покровское. Житель Вологодской области оставил сына на берегу, а сам уснул в лодке. Когда отец проснулся, ребенка на месте уже не было. Тело мальчика обнаружили в ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий 20 мая. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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