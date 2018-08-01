Мужчину осудят за гибель сына в Вологодской области

Шестилетний ребенок утонул в Вологодской области. В смерти мальчика обвиняют 32‐летнего отца, который оставил сына без присмотра. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.

Происшествие зафиксировали 18 мая в районе села Покровское. Житель Вологодской области оставил сына на берегу, а сам уснул в лодке. Когда отец проснулся, ребенка на месте уже не было. Тело мальчика обнаружили в ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий 20 мая. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для дальнейшего разбирательства.