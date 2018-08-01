Топ-10 самых нужных вещей для младенца

Когда рождается ребенок, все силы и старания родителей направлены на создание идеального мира вокруг ребенка. Особенно если он первый. Начиная от детской косметики со словом «гипоаллергенная», заканчивая дорогими современными электронными устройствами, развивающими игрушками и супердорогими колясками. Будучи беременной, мне казалось, что я не стану заложницей модных дорогих «прибамбасов» для облегчения жизни с младенцем. Но когда вступила в ряды «яжматерей», в борьбе со здравым смыслом, папиным ограниченным бюджетом и принципиальной позицией «у нашего ребенка должно быть это», чаще побеждало второе мнение. Пока не купишь, не поймешь, надо оно или нет. Вроде бабушки и без гаджетов и подгузников справлялись. Оглянувшись назад, в первые месяцы жизни моего ребенка, я могу с легкостью составить список нужных и бесполезных вещей для новоиспеченной мамы. У всех мам список свой. Он зависит от потребностей ребенка, его темперамента, физического и эмоционального состояния мамы и наличия помощников в семье. Няни у меня не было, муж работает с восьми утра до пяти вечера, а бабушка посещала нас только по выходным.

Вот мои помощники в трудовых мамских буднях:

Шезлонг (не путать с музыкальным креслом-качалкой, которое занимает полкомнаты, и многие дети в нем вообще отказываются лежать) — спасает во время бодрствования ребенка, когда нужно приготовить обед любимому мужу, провести уборку, поработать или просто освободить руки и отдышаться. Очень удобно брать его в гости, кафе и поездку.

Молокоотсос — многие специалисты по грудному вскармливанию против молокоотсосов, так как считается, что они откачивают молоко в меньшем количестве, чем ребенок, и если злоупотреблять им, то можно вообще потерять молоко. Я воспользовалась услугами аж двух специалистов по грудному вскармливанию, прочитала много литературы и могу сделать вывод, что молокоотсос нужен в трех ситуациях: необходимо создать банк молока; при установлении грудного вскармливания на первых порах (при вялом сосательном рефлексе ребенка стимуляция (по 5 мин.) каждой груди для увеличения притока молока в следующее кормление); при лактостазе молочной железы. Электрический или ручной — выбирать вам. У меня был и тот и другой: электрический работает быстро, на напрочь раздробил мои соски. Ручной компактный, дешевый, кисти качаются с ним моментально.

Кроватка с откидной спинкой и регулируемой высотой дна — все дело в спине мамы. Спина страдает при постоянном кормлении ребенка, укачивании, ношении на руках, купании. Поэтому хотя бы кроватка должна быть с регулируемым дном, чтобы не наклоняться. Откидная спинка начнет вас спасать при отучении от совместного сна с ребенком.

Контейнер для смеси — очень удобная и необходимая вещь на прогулках и ночных кормлениях. Готовите необходимое количество порций сухой смеси на ночь или на прогулку — и быстрое удовлетворение питательной потребности вашего ребенка обеспечено. Ну а если вам посчастливилось родить сразу нескольких младенцев и вам некуда деть 20 000, можете приобрести аппарат для приготовления смеси. Он в заданное время для кормления приготовит смесь нужной температуры и будет ее поддерживать на нужном градусе до использования. Ночью — так вообще суперудобно.

Радионяня. Малейший шорох — и она дает сигнал. Я даже дыхание своего ребенка слышала. Помогает, когда ребенок спит один в другой комнате либо в коляске на улице под окнами на даче.

Бутылочки для кормления с антиколиковой системой и широким горлышком — главное, широкое горлышко для удобного мытья и отсутствие дополнительных антиколиковых трубочек. Помимо того, что эти трубочки мыть надо отдельно, так их еще и менять нужно каждый месяц из-за деформации при постоянной стерилизации. Еще один вариант — это приобрести бутылочку с контейнером для смеси. Повернул горлышко — смесь растворилась в воде и все готово. Без грязных рук, быстро, но не дешево.

Ланолиновая мазь для сосков. Ну, во-первых, чтобы не было трещин, надо научить ребенка правильно захватывать сосок. Очень много роликов на «Ютьюбе». Именно они мне помогли, кстати, а не медсестры в роддоме. В любом случае в первые две недели защита может понадобиться. И вот тут все начинают применять бепантен. Он вообще на все случаи жизни у педиатров. На практике он только сушит ранку и формирует корочки. Меня спасла специалист по грудному вскармливанию, отобрав бепантен и предложив мне ланолиновую мазь. За сутки все ранки зажили. Мазала перед кормлением и после. Да-да, именно перед кормлением, и с мелким ничего не случилось: никакой аллергии, сыпи (а мы атопики, между прочим), болей в животике и измененного стула.

Инфракрасный термометр — поможет за секунду померить температуру тела ребенка при подозрительных сомнениях насчет нее. Поможет еще и отрегулировать температуру воды для смеси или купания, особенно это актуально для пап, для которых четкость и конкретность удобнее, чем мамина интуиция.

Шторы блэкаут. Хотите, чтобы ваш ребенок спал больше, чем один цикл сна, понимал, что пришло время спать, и просыпался не с восходом солнца в 5 утра — заранее позаботьтесь о специальных шторах. Темнота способствует выработке гормона сна мелатонина, ребенку будет легче понять, что пришло время сна, и снизится риск истерик перед укладыванием.

Папино понимание. Финансовые возможности каждой семьи разные. Просто надо четко понимать, какие гаджеты в данной конкретной ситуации облегчат жизнь маме и ребенку, чтобы мама оставалась бодра, весела и могла иногда отдохнуть. Ведь именно душевное состояние мамы влияет на настроение ребенка. Поэтому иногда папам нужно раскошелиться, не задавая вопросов «а зачем?».