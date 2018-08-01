Детям рассказали о безопасности в сети

Сегодня в гимназии №73 города Владимира состоялся урок по кибербезопасности. Детишек специально «выдернули» с летних каникул сотрудники регионального управления МВД России , чтобы рассказать об опасностях, которые могут ожидать ребят в сети. В мероприятии приняла участие и депутат Законодательного Собрания области Светлана Мангушева.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела «К» областного МВД Дмитрий Авершин, рассказал детям, что чтобы обезопасить себя от мошенников в интернете, в первую очередь нужно обо всем сообщать родителям:

«Родители и старшие братья и сестры ваши настоящие друзья. Чтобы вам не предлагали в социальных сетях, всегда говорите родителям. Никому и никогда не пересылайте свои фотографии. Вас потом могут шантажировать и заставят заниматься распространением наркотиков. Сейчас много несовершеннолетних попадаются на эту удочку».

Стоит отметить, что среди собравшихся ребят, пока, никто не имеет аккаунтов в социальных сетях, однако большинство играет в онлайн-игры. Инспектор по делам несовершеннолетних Алексей Елкин доложил, что и тут можно попасть в «лапы» мошенникам.

«Вас могут попросить прислать свой логин и пароль. Не все же игры у нас бесплатные. Так вот, если вы вышлете свой логин и пароль, мошенники смогут воспользоваться данными кредитных карт ваших родителей, с помощью которых вы осуществляете свои покупки в игре. Никогда и никому также не сообщайте свои персональные данные — ваши ФИО, номер телефона и адрес проживания», — предупредил детей Алексей Елкин.

Депутат Законодательного Собрания области, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области Светлана Мангушева пожелала детям насладиться последним летним месяцем без интернета.

«Как мы поняли, вы все очень внимательно слушали полицейских и поняли, что в сети вас может поджидать куча неприятностей. Сегодня, 1 августа, начался последний летний месяц. Отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Не сидите в смартфонах и компьютерах. Играйте, гуляйте, дышите свежим воздухом, потому что 1 сентября вам снова придется сесть за парты», — пожелала детям Светлана Мангушева.

В конце урока сотрудники полиции провели с детьми викторину, по итогам которой пятеро лучших получили сертификаты о прохождении лекции по кибербезопасности.