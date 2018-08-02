Следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего орчанина

В Орске проводится доследственная проверка по факту гибели 5-летнего мальчика.

Предварительно выяснено, что ребенок находил в квартире с мамой, бабушкой, своими братьями и сестрами. Он забрался на подоконник и выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчик погиб.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК региона.

Напомним, происшествие случилось 1 августа в доме по улице Краматорской. Малыш выпал из окна квартиры на 5 этажа. Погибший упал на козырек подъезда. От полученных травм малыш скончался до приезда врачей скорой помощи.

За последние годы в области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних.