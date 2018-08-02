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Следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего орчанина
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего орчанина 

АиФ-Оренбург 34 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске проводится доследственная проверка по факту гибели 5-летнего мальчика.
Предварительно выяснено, что ребенок находил в квартире с мамой, бабушкой, своими братьями и сестрами. Он забрался на подоконник и выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчик погиб.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК региона.
Напомним, происшествие случилось 1 августа в доме по улице Краматорской. Малыш выпал из окна квартиры на 5 этажа. Погибший упал на козырек подъезда. От полученных травм малыш скончался до приезда врачей скорой помощи.
За последние годы в области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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