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В Орске 5-летний малыш разбился, упав с 5 этажа
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В Орске 5-летний малыш разбился, упав с 5 этажа 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске погиб 5-летний ребенок.
Происшествие случилось в доме по улице Краматорской. Малыш выпал из окна квартиры на 5 этаже, облокотившись на москитную сетку. Погибший упал на козырек подъезда. От полученных травм малыш скончался до приезда врачей скорой помощи, сообщает orsk.ru.
«Складывается крайне тревожная ситуация. За последние годы в разных районах области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних», — отмечают в СУ СК региона.
Родителям рекомендовано не приучать детей к играм на подоконнике, не оставлять малышей без присмотра, не полагаться на москитную сетку, обустроить окно специальными фиксаторами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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