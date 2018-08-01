В Орске 5-летний малыш разбился, упав с 5 этажа

В Орске погиб 5-летний ребенок.

Происшествие случилось в доме по улице Краматорской. Малыш выпал из окна квартиры на 5 этаже, облокотившись на москитную сетку. Погибший упал на козырек подъезда. От полученных травм малыш скончался до приезда врачей скорой помощи, сообщает orsk.ru.

«Складывается крайне тревожная ситуация. За последние годы в разных районах области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних», — отмечают в СУ СК региона.

Родителям рекомендовано не приучать детей к играм на подоконнике, не оставлять малышей без присмотра, не полагаться на москитную сетку, обустроить окно специальными фиксаторами.