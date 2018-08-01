В Зеленограде детям помогут собраться в школу

С 23 августа на территории Зеленограда стартует ставшая уже традиционной благотворительная акция, известная под названием «Семья помогает семье: готовимся к школе!». До 31 августа в ней смогут принять участие окружные предприятия и неравнодушные горожане.

Акция направлена на помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей, и семьям, имеющим детей-инвалидов. Каждый желающий сможет поделиться с такими детьми одеждой, письменными принадлежностями, тетрадями, учебниками, компьютерами и другими товарами, необходимыми для успешной учебы.

Вскоре станут известны адреса пунктов сборов помощи.