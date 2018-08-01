В Прикамье многодетных супругов унесло на матрасе

Днем 31 июля возле поселка Троица чету пермяков унесло течением на надувном матрасе. Вернуться на берег многодетным родителям помогли спасатели.

Семья с тремя детьми пришла на пляж на берегу Сылвы с несколькими надувными матрасами. Одно из «плавсредств» уплыло по реке, и супруги решили отправиться за ним вдогонку на другом матрасе. Однако быстрое течение подхватило и их. Потеряв отца с матерью из виду, дети попросили соседей по пляжу вызвать спасателей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, спасательная операция прошла успешно. Дрейфующих на матрасе супругов нашли в двух километрах ниже по течению и вернули к детям.