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В Прикамье многодетных супругов унесло на матрасе
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В Прикамье многодетных супругов унесло на матрасе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 31 июля возле поселка Троица чету пермяков унесло течением на надувном матрасе. Вернуться на берег многодетным родителям помогли спасатели.
Семья с тремя детьми пришла на пляж на берегу Сылвы с несколькими надувными матрасами. Одно из «плавсредств» уплыло по реке, и супруги решили отправиться за ним вдогонку на другом матрасе. Однако быстрое течение подхватило и их. Потеряв отца с матерью из виду, дети попросили соседей по пляжу вызвать спасателей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, спасательная операция прошла успешно. Дрейфующих на матрасе супругов нашли в двух километрах ниже по течению и вернули к детям.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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