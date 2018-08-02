Уральский маугли: в Свердловской области мать 5 лет не выпускала сына из дома

В Свердловской области ребёнка на протяжении 5 лет не выпускали из дома.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, подросток из Каменска‐Уральского ходил в школу только первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение.

По словам отца ребёнка, который развёлся с матерью мальчика ещё 12 лет назад, сейчас его сын проживает с мамой в частном доме.

«Соседи называют его теперь уральским маугли — он 5 лет сидел в доме взаперти, ни с кем не общался. Я уже подал заявление в суд, чтобы сына передали мне, раз мать не выполняет свои обязанности», — подчеркнул мужчина.

Этой необычной историей также заинтересовались в региональном Управлении СК РФ . В настоящее время следователи проводят проверку, в ходе которой принимаются меры к опросу как подростка, так и членов его семьи.

Уже установлено, что 16-летний юноша только недавно получил паспорт, хотя должен был это сделать в 14 лет. Также известно, что он с 2006 года не посещает детскую поликлинику. Таким образом, мальчик не наблюдался у медиков 12 лет.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в США супруги долгое время держали на цепи 13 своих детей. При этом некоторые из них были прикованы к кроватям.

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