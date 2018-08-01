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Женщина пять лет держала взаперти сына в Свердловской области
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Женщина пять лет держала взаперти сына в Свердловской области 

360tv.ru 1 час назад
Мать пять лет не выпускала из дома 16‐летнего подростка в Свердловской области. О случившемся стало известно после того, как отец ребенка решил узнать о судьбе сына, сообщило агентство Ura.ru.
Жительница города Каменск-Уральский развелась с мужем 12 лет назад. Суд разрешил бывшему супругу встречаться с сыном по выходным, но женщина всячески препятствовала этому.
«Скоро на пенсию, а у меня долг по алиментам накопился. Решил сделать ДНК, чтобы убедиться, что тот мальчик мой сын, а то были сомнения. Экспертиза подтвердила, что это мой сын. Тут я узнал, что происходило за последние годы», — рассказал Закван Калимуллин.
Ребенок закончил всего три класса, после чего его мать неоднократно переводила его из одной школы в другую, а потом перестала выпускать на улицу. Женщина также забрала медицинскую карту мальчика из больницы, поэтому врачи не знали о его существовании.
«Они с матерью живут в частном доме, соседи называют его теперь Маугли — он пять лет сидел в доме, не покидал двора, ни с кем не общался», — рассказал отец мальчика.
Мужчина обратился в суд, чтобы стать полноправным опекуном сына.
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