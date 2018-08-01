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В Ульяновске выпавшая из окна 6-летняя девочка идет на поправку
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В Ульяновске выпавшая из окна 6-летняя девочка идет на поправку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновске выпавшая из окна одного из домов по улице Богдана Хмельницкого 6-летняя девочка идет на поправку, сообщает портал ulpravda.ru. Трагедия произошла 3 июля.
«Девочка поступила в детскую областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Ее оперировали сразу две бригады врачей. Одну из них возглавлял врач-хирург Александр Лащенков», — говорится в материале издания.
Сейчас вместе с девочкой по половине дня в больнице лежит отец, заменяя жену, когда она уходит домой, проведать остальных трех детей. «В первые минуты, когда это произошло, наши соседи вызвали скорую. Дочку сразу привезли в больницу. Хочется выразить благодарность персоналу медучреждения за тот труд, который они делают», — сказал отец ребенка в интервью изданию.
Отметим, что в ближайшее время, по заверению врачей, девочка сможет вернуться к полноценной жизни.
Фото: пресс-служба минздрава Иркутской области
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