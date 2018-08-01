В Ульяновске выпавшая из окна 6-летняя девочка идет на поправку

В Ульяновске выпавшая из окна одного из домов по улице Богдана Хмельницкого 6-летняя девочка идет на поправку, сообщает портал ulpravda.ru . Трагедия произошла 3 июля.

«Девочка поступила в детскую областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Ее оперировали сразу две бригады врачей. Одну из них возглавлял врач-хирург Александр Лащенков», — говорится в материале издания.

Сейчас вместе с девочкой по половине дня в больнице лежит отец, заменяя жену, когда она уходит домой, проведать остальных трех детей. «В первые минуты, когда это произошло, наши соседи вызвали скорую. Дочку сразу привезли в больницу. Хочется выразить благодарность персоналу медучреждения за тот труд, который они делают», — сказал отец ребенка в интервью изданию.

Отметим, что в ближайшее время, по заверению врачей, девочка сможет вернуться к полноценной жизни.