Как выбрать крестильное имя для ребенка

Крещение — важный этап в жизни каждого православного человека. Крестить могут только под именем, которое есть в святцах. Но как правильно выбрать имя по святцам знают не все.

Традиции и современность

В старину было принято нарекать ребенка именем того святого, в «чей» день он появился на свет. В результате не всегда имя это оказывалось таким, как хотелось родителям, оно могло оказаться устаревшим, неблагозвучным или труднопроизносимым… В наше время, конечно, все иначе. Во-первых, детей редко крестят сразу же после рождения. Обычно это делается через несколько месяцев или даже лет. Иногда крестятся уже в довольно сознательном возрасте. В нашей стране после перестройки многие взрослые люди массово крестились. В таком случае логично выбрать то имя, которое уже стоит в свидетельстве о рождении или паспорте. Но если этого имени нет в святцах, то можно подобрать другое, православное имя. Кстати, с языческих времен детям давали тайные имена, о которых знали разве что самые близкие люди. Они в течение жизни служили человеку оберегом. Можно подобрать имя, созвучное паспортному, если последнее отсутствует в святцах. Так, Диане вполне подойдет имя Дарья, Элине — Елена, Роберту — Роман.

Особенности церковных имен

Необходимо учитывать то, что отныне в церкви вы можете называться только этим именем. Например, во время молитвы или причастия нужно называть то имя, которым вас нарекли при крещении, а не которое написано в документах. Это же имя должно использоваться и при венчании, в любых церковных обрядах. Взрослый человек сам может выбрать себе церковное имя. Так, девушка по имени Майя (этого имени нет в православных святцах) выбрала себе крестильное имя Софья. Так же могут поступать и родители, дающие имя ребенку. Конечно, рекомендуется принимать имя того святого, день памяти которого приходится на день рождения. Либо день именин должен отмечаться в течение семи дней со дня рождения ребенка по восьмой день его жизни. Но сегодня это правило уже не является обязательным. Можно выбрать и имя другого святого. Порой дают имя по обету, в честь святого, которому молились перед появлением ребенка на свет. Можно дать имя того святого, который каким-то образом повлиял на жизнь новокрещеного. Многие имена в святцах повторяются, так как немало святых носили одинаковые имена. Поэтому именинами будет считаться день памяти святого, чье имя носит человек, ближайший ко дню его рождения. Этот же святой будет считаться его покровителем.

Посеешь имя — пожнешь судьбу

Желательно перед тем, как креститься или крестить ребенка, выяснить происхождение данного крестильного имени, ознакомиться с житием соответствующего святого, так как именно он теперь будет оберегать новокрещеного, являясь его небесным покровителем. Также не помешает узнать о значении имени, как оно может повлиять на судьбу и характер человека. Литературы на эту тему сейчас предостаточно. Помните, что мирское имя можно изменить, а православное имя останется с вами до конца жизни, поэтому очень важно не ошибиться в выборе. Единственный случай, когда можно взять себе другое крестильное имя — это если вы его забыли или не знаете.