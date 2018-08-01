Распространенные ошибки родителей при воспитании детей

Не ошибается тот, кто ничего не делает, гласит известная поговорка. Согласимся. Все мы ошибаемся. И цена ошибки может быть высока, если это ошибка родительская. Самые типичные — перед вами. Не повторяйте их, любите своего ребенка сегодня и сейчас! И не за что-то, а просто так!

НЕ УМЕЕМ СЛУШАТЬ

Мы все не умеем слушать. Родители не слушают детей, жены — мужей, мужья — жен. А когда начинаешь слушать — получаешь все ответы просто моментально. Понимаешь позицию другого человека и понимаешь, где и в каком месте в этой позиции какой-то дефект. И начинаешь его спокойно и без раздражения обсуждать, не создавая конфликта. Ну в идеале, конечно.

БЕЗ ИСТЕРИК

Основа воспитания — понятные принципы и правила игры. Четкие границы с одной стороны, а с другой — любовь и забота. Когда принципы не меняются, когда одинаковые требования всегда и нет гнева. У нас же строгость часто путают с истеричностью. Если папа размахивает ремнем, а мама гоняется за детьми с воплями: «Твою мать!» — то это не строгость, а слабость и бессилие.

ПОПЫТКА ПОДКУПИТЬ РЕБЕНКА

Безусловно, ноутбук, смартфон, велосипед, скейт и прочие вещи в глазах ребенка являются большой ценностью, но переоценивать их не стоит. Это не волшебная палочка. Ребенок не так уж благодарен нам за эти вещи, если в приобретении их есть какой-то элемент подкупа. И как подкуп они не так уж и работают. То есть однозначного чуда не произойдет. Если у вас были плохие отношения с ребенком, после компьютера или велосипеда они надолго лучше не станут. Тут надо искать более долговременный способ. Например, проводить вместе больше времени и больше разговаривать. Или не придираться. Или попытаться понять позицию другого человека.

Но если ребенок хочет получить заветную вещь взамен за что-то позитивное и сам этого добивается, то почему бы и нет? Только без авансирования. Авансы с детьми обычно не работают. Только вечером — деньги, утром — стулья.

КАЧЕЛИ

Дети знают наши слабости. Знают, где нужно слезу пустить, на кого можно ногой топнуть, на кого можно заорать и так далее. И если вы позволяете собой вертеть — вами будут вертеть. Качели — это когда долго не соглашаешься, а потом соглашаешься. Если вас заставляют десять-пятнадцать раз сказать: «Нет! Ни за что! Никогда!» — то значит, на двадцатый раз вы все-таки говорите: «Да!» Покупаете, выполняете, сдаетесь, потому что, если бы не сдавались, не было бы этого цирка.

Лучше говорите «да» сразу, если знаете, что сдадитесь. Или «нет» сразу. Или если не можете сразу решиться — рассуждайте вслух, пока не примете решение.

А качели — это самый короткий способ сделать ребенка невротиком или самому стать невротиком. Понаблюдайте за собой. Качели — это распространеннее герпеса. Это есть вообще почти у всех.

ПОДДАВАТЬСЯ НА МАНИПУЛЯЦИИ

Маленькие дети могут делать воистину пугающие вещи. Выгибаться, ложиться на землю, если им не купили что-то желанное, ломать, вредить, резать, рвать, комкать… Поначалу это пугает. Хочется даже показать ребенка психиатру.

На самом деле манипуляция — это просто такая форма воздействия. Если бы Сталин обнаружил, что вся страна начинает дрожать, когда он прыгает через скакалочку — он с утра до вечера прыгал бы через скакалочку. Почему? А потому что работает. Прыгай через скакалочку, и все маршалы дрожат! Что может быть лучше?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Просто не обращать на это внимания. И не давать манипулятору ни в коем случае негативного внимания. Если вы отшлепали ребенка, который, требуя чего-то, улегся в грязь, считайте, что вы его ПООЩРИЛИ. И он обязательно сделает это опять. А нужно просто-напросто не обращать внимания на негативное поведение и, разумеется, поощрять позитивное. «Ну повалялся в грязи, молодец. Город будет чище. А теперь вставай, и пошли дальше!»

ПРАВЕДНЫЕ ВОПЛИ

Если вы кричите на ребенка, он будет кричать на вас. Это закон такой. Поэтому переставайте кричать первым. Кстати, крики связаны с предыдущим пунктом, т.е. с качелями. Если на вас давят — вы защищаетесь, т. е. орете. И потом сдаетесь. Крик — это признак слабости.

НЕ НУЖНО ТРЕБОВАТЬ ОТ РЕБЕНКА ЧЕГО-ТО, КОГДА ОН УСТАЛ И ВЫ УСТАЛИ

Например, проверять уроки вечером, когда вы раздражены, а у ребенка слипаются глаза. Заканчивается воплями, ссорами и ни к чему не ведет. Лучше откладывайте уроки на утро. Утром двадцати минут хватает, чтобы доделать то, что вы не сделали вечером.

НЕУМЕНИЕ СМОТРЕТЬ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Очень распространенная и большая ошибка. Когда вашему покорному слуге было шесть лет, один хороший знакомый моих родителей отобрал у меня игрушку — чудесного резинового зайца с красными ушами. Ему, видите ли, не понравилось, что я с упоением грыз уши у этого зайца. А потом этот знакомый забыл зайца вернуть и уехал. И никто не понимал, что это для меня трагедия. Ни родители, никто. А это действительно была трагедия в той системе координат, которая у меня тогда была выстроена. Я это хорошо помню. А всем было все равно. И таких случаев сотни. Мы не замечаем, как тот или иной наш поступок действует на ребенка.

РЕБЕНОК ВСЕГДА ЧУВСТВУЕТ РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛОЖЬ И ПРИТВОРСТВО

А мы довольно часто пытаемся притворяться. Когда женщина говорит с тещей или муж с начальником, или когда с самим ребенком говорим якобы спокойным, как нам кажется, голосом, но скрывая раздражение.

Но дети намного умнее и наблюдательнее, чем нам кажется. И врать им бесполезно. Лучше какие-то вещи доходчиво объяснить, чем лгать.

НЕ БУДЬТЕ СЛИШКОМ ЗЛЫМИ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ

Иногда мы позволяем себе злость из благих побуждений. Ну, например, уроки не сделаны, в доме намусорено, дети ссорятся, делают совсем не то, что надо, зависают в интернете и т. д. и т. п. В общем, обычно родительское раздражение проблемы не разруливает. Надо стараться найти другие пути. Настоять на своем, но только без гнева.

МЫ НАКАЗЫВАЕМ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НО НЕ УЧИМ ПРАВИЛЬНОМУ

Например, шлепаем ребенка за то, что он ударил младшего брата. То есть делаем то же самое, что сделал ребенок: бьем слабого, которого считаем неправым. Но и ребенок бьет младшего брата за то, что младший брат не прав. Орет или игрушки отнимает. Получается, что мы его и научили. Но не учим его обнимать младшего брата, защищать его. Или учим словами. А слова не работают. Надо показывать примером, придумывать такие ситуации, когда эта забота могла бы проявляться.

ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОВСЕМ

Это тоже признак слабости. Я не помню ни одного случая, когда физические наказания помогли бы. Даже если дети совсем что-то не то делают, это не работает.

НЕЛЬЗЯ ЗЛИТЬСЯ НА РЕБЕНКА, КОГДА ОН НЕ МОЖЕТ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ БЫСТРО

Он не потому копается специально, а просто не умеет пока быстро. Или надеется на помощь. Например, хочет, чтобы ему завязали шнурки. Крик тут не поможет. Нередко ребенок не понимает ценности времени. Например, что надо выехать сейчас и немедленно, потому что будут пробки. Тут лучше себя сдержать или предугадать, что такая ситуация возникнет, и что-то подкорректировать.

НЕЛЬЗЯ ПОТАКАТЬ КАПРИЗАМ

Самое сложное. Мы с некоторыми детьми поддавались и начинали потакать капризам. Это плохо и очень тяжело потом излечивается. Не потакайте капризам с самого начала. Будьте любящим, но твердым. Потакание капризам — не признак любви. Человек потом может оказаться в тяжелой ситуации, когда он уже вырос, а капризы его неисполнимы. Но надо понимать, что является капризом, а что им не является. Иногда ребенок действительно чего-то не может и нуждается во внимании и любви.

НЕ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ СВОБОДЫ ВЫБОРА

Дети пугаются слишком большой свободы. Они к ней рвутся, но они ее и пугаются. Свободе нужно обучать постепенно, или можно обучить анархии. Опасны резкие воспитательные скачки — как в худшую сторону, так и в лучшую. Изменения должны быть постепенны.

ПООЩРЯТЬ И ДОПУСКАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ У РЕБЕНКА

Необходимость все время занимать детей очень утомительна. Большинство родителей знает о вреде компьютера, но все равно закрывает на это глаза, чтобы дети на время зомбировались и оставили в покое.

Свободный доступ к компьютеру заканчивается одним и тем же — играми. Они вытесняют и мультфильмы, и фильмы, и доклады, и аудиокниги, и музыку.

Особенно если у ребенка есть своя комната, а в ней отдельный компьютер. Поэтому всегда старайтесь иметь представление, что именно ваш ребенок делает в сети. Мальчики намного более зависимы от игр, чем девочки. Практически все мальчики в группе риска.

Хорошо, если все обойдется только двумя-тремя потерянными годами развития, сколиозом, ухудшением зрения. Для маленьких же детей таким же или даже большим злом является смартфон.

НЕ ДАВАЙТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСИЛЬНО!

Не бойтесь армии! Многие родители запугивают мальчиков армией и отдают их в какой попало вуз, который ребенок ненавидит и мстит родителям, ломая свою судьбу. Это называется: назло маме заболею ангиной. Это тупиковый путь. Вообще если вы видите, что ваш сын или дочь пока не тянут, не дозрели еще, не давайте высшего образования насильно, особенно платного.

Лучшим вариантом будет колледж по той специальности, которая ему самому интересна. А дальше уже сам пусть решает, получать высшее образование или нет. Иногда колледж помогает выиграть время и разобраться, насколько тебе интересна специальность, и потом что-то переиграть.

Если ребенок не тянет, не форсируйте его! Помогите ему заинтересоваться, но не бегите впереди паровоза, таща его за собой за веревочку!

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