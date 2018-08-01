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Отец утонувшего ребенка в Чагодощенском районе предстанет перед судом
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Отец утонувшего ребенка в Чагодощенском районе предстанет перед судом 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Невнимательность 32-летнего мужчины закончилась семейной трагедией. В реке утонул его 6-летний сын.
Как сообщает областной следственный комитет, это произошло 18 мая. Мужчина отправился на рыбалку на реку Кобожа, с собой взял ребенка. На берегу в районе села Покровское он высадил мальчика, оставил его на берегу реки, а сам забрался в лодку и уснул. Не умевший плавать малыш пошел купаться и захлебнулся. Других людей на берегу не было, помочь ему никто не смог. Нерадивый отец проснулся в 16 часов и кинулся искать ребенка. К тому моменту мальчик уже утонул, его тело нашли лишь через два дня.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование завершено. Судьбу мужчины определит суд.
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