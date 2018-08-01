Дочери Кейт Миддлтон пришлось отказаться от брюк по прихоти матери

Дизайнер детской одежды и стилистка дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма Рейчел Райли объяснила, почему трехлетняя Шарлотта появляется на публике исключительно в платьях. Об этом сообщает The Sun.

По словам Райли, Кейт Миддлтон решила одевать ребенка в традиционные платья, чтобы с годами на фотографиях ее одежда не казалась старомодной. «Простые вещи на детях — вне времени. Так вы не нарядите их во что-то, что выйдет из моды, и невозможно будет определить, когда именно сделана фотография», — рассказала дизайнер.

Она также добавила, что 36-летняя герцогиня Кембриджская позволяет Шарлотте носить штаны во время неофициальных выходов.

В мае сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках. По словам эксперта по этикету Уильяма Хансона, мальчикам из королевской семьи, которым еще не исполнилось семи лет, положено выходить на публику исключительно в шортах.