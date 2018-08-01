На Урале разведенная мать воспитала сына-«маугли»

В городе Каменск-Уральский в Свердловской области отец пытается отсудить сына у бывшей жены, с которой развелся 12 лет назад, сообщает URA.RU.

Поводом для обращения в прокуратуру стали странные обстоятельства, при которых воспитывался ребенок. Выяснилось, что мальчик отучился в школе всего три класса и рос в изоляции от сверстников в четырех стенах дома. После развода 12 лет назад мать забрала документы сына и оформила дистанционное обучение в школе Санкт-Петербурга, в которой ребенок не сдавал ни одного экзамена.

По версии отца, это было сделано для того, чтобы уладить ситуацию с комиссией по делам несовершеннолетних, с которой у матери были проблемы. Паспорт юноша получил только в 16 лет, а соседи и вовсе не видели мальчика несколько лет подряд.

Сейчас женщину признали виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей. Делом заинтересовались в местном СК и прокуратуре.

Ранее Пятый канал рассказывал о восьмилетней девочке, которая пропала в Дагестане.