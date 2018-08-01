«Милый мальчик превращается в наглого гопника, а девочка-принцесса начинает курить, — эти вещи нужно замечать»

«Для того, чтобы помочь ребенку справиться с травлей или другой сложной ситуацией в школе, нужно для начала понять, что проблема существует. Чаще всего это заметно: ребенок становится более скрытным, может быть даже плачет, начинает прогуливать школу, перестает делать домашние задания.

Самое опасное время, когда нужно обращать особое внимание на поведение ребенка, — так называемый переходный период или пубертат. У мальчиков и девочек он наступает в разное время и протекает тоже по-разному, но именно в это время люди могут измениться до неузнаваемости. Еще недавно милый мальчик превращается в наглого и грубого гопника, а ваша девочка-принцесса начинает курить. Все эти вещи нужно замечать.

При этом не стоит путать буллинг и отсутствие огромного количества друзей. Ребенок может быть интровертом, замкнутым, любящим одиночество или непопулярным. Но он не должен быть жертвой. Разница в регулярной и сознательной агрессии по отношению к ребенку.

Как бы это банально и избито не звучало, но говорите с детьми. Замечайте малейшие изменение в настроении, спрашивайте о том, как прошел день, предлагайте помощь. Но поймите, что к моменту переходного возраста уровень вашего авторитета для них стремиться к нулю и, если вы до 11-13 лет не наработали огромный запас доверия, если не стали до этого момента другом, то во время переходного возраста стать им у вас вряд ли выйдет.

Как прекратить травлю? На самом деле, однозначного рецепта нет. Нужно понимать, что, если в школе началась травля, устранять проблему на уровне „жертва — нападающий“ неэффективно. Работать нужно со всем коллективом, потому что в буллинге всегда больше двух участников. Весь класс и учителя — это свидетели, на которых также влияет развернувшаяся драма. Они тоже принимают участие в процессе, пусть и как наблюдатели.

Важно понять и вот что: травля — это не единичный конфликт. Их может быть множество. Если ребенок стал объектом буллинга, это значит что он уже не может справиться с агрессией своими силами и ему нужна помощь. Задача родителей (и если надо, то при содействии психологов) — эту помощь ребенку предоставить.

Вот три вещи, которые нужно сделать сразу, как только вы узнали о травле: пойти к педагогу и выяснить все, что она или он знает о травле в школе, продемонстрировать ребенку, что вы на его стороне, обратиться к психологу».

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