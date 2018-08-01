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Стоит ли экономить, собирая ребенка в первый класс
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Стоит ли экономить, собирая ребенка в первый класс 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом «Вечерке» рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
— Покупая «приданое» для первоклашки, не старайтесь «выпрыгнуть из штанов», — говорит эксперт. — Исходите из своего бюджета. Не стоит экономить лишь на здоровье ребенка. Рюкзак лучше покупать ортопедический, который не приведет к сколиозу. Ортопедические стельки, удобная обувь — на это не надо жалеть средств.
А вот дорогие аксессуары покупать вредно для ученика любого класса.
— Если ребенок, например, требует дорогую авторучку, сразу осадите его, — объясняет психолог. — Потому что завтра он захочет айфон последней модели, а к окончанию школы потребует машину. Кроме того, малыши часто теряют ручки, ластики… Поэтому лучше купите недорогие канцтовары, но побольше — впрок. И поверьте: то, какими карандашами будет рисовать первоклассник, на оценке не отразится.
КСТАТИ
По мнению педагогов, пенал лучше купить мягкий. Дело в том, что твердыми дети любят драться. Набитая ручками пластмассовая коробка — опасна.
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