В горбольнице №52 Щукина проводят занятия по подготовке к партнерским родам

Будущие родители могут пройти цикл занятий по подготовке к партнерским родам в горбольнице №52 района Щукино.

— Созданные в нашем родильном доме комфортабельные условия для рожениц дают возможность папам быть рядом в этот важный момент, и не просто быть, а дать своей жене и рождающемуся ребенку бесценную психологическую и физическую поддержку. Присутствие любимого мужчины оберегает роженицу от чувства страха и одиночества, снимает эмоциональный стресс, укрепляет взаимопонимание пары. Чтобы партнерские роды стали радостью для папы, ему нужно подготовиться, узнать, что такое роды, что происходит в это время с малышом и с женщиной, а главное — научиться на практике, как помочь и поддержать, — отметили в пресс-службе больницы.

Занятия проводит врач ЛФК отдела платных медицинских услуг родильного дома Анна Варшавская. Запись по телефону 8 (903) 200-04-02.

Дополнительная информация: 8 (499) 196-09-24, 8 (499) 196-68-81, 8 (499) 196-17-97. (ео)