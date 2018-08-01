Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому на ее похоронах

В подмосковном Серпухове полиция не хотела «портить статистику», и маньяк, оставшийся на свободе, убил ребенка.

Пятилетняя Вайда гуляла с бабушкой на детской площадке возле дома. Все настолько не предвещало беды, что старушка отлучилась в магазин. А когда бабушка через 20 минут вернулась, девочки на площадке уже не было. Тело ребенка нашли в овраге в спортивной сумке. Убита ударом ножа в грудь. Возможно, изнасилована, утверждает следствие.

Подозреваемого — 27-летнего Александра Семина — вычислили оперативно: видеокамеры зафиксировали его передвижение с той самой сумкой и даже тот момент, когда он выбрасывает страшную ношу в овраг. Тут же все вспомнили, что он часто появлялся в окрестностях детской площадки и пытался приставать к детям.

Более того, летом прошлого года на Семина поступало заявление в полицию после того, как он, сняв штаны, продемонстрировал жизненно важные органы двум маленьким девочкам. Маме одной из них отказали в возбуждении уголовного дела. Участковый признался: не хотел портить статистику, регистрируя заявление о развращении малолетних.

Не хотел портить статистику… Впрочем, не столько по собственной воле — начальство сильно против роста числа тяжких преступлений. Которые, впрочем, цифрам в отчетах вовсе не подчиняются.

Тело Вайды родители увезли на родину, в Таджикистан. На похоронах мама девочки впала в кому.

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