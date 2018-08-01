Ещё
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому на ее похоронах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому на ее похоронах 

ИД «Собеседник» 25 минут назад
В подмосковном Серпухове полиция не хотела «портить статистику», и маньяк, оставшийся на свободе, убил ребенка.
Пятилетняя Вайда гуляла с бабушкой на детской площадке возле дома. Все настолько не предвещало беды, что старушка отлучилась в магазин. А когда бабушка через 20 минут вернулась, девочки на площадке уже не было. Тело ребенка нашли в овраге в спортивной сумке. Убита ударом ножа в грудь. Возможно, изнасилована, утверждает следствие.
Подозреваемого — 27-летнего Александра Семина — вычислили оперативно: видеокамеры зафиксировали его передвижение с той самой сумкой и даже тот момент, когда он выбрасывает страшную ношу в овраг. Тут же все вспомнили, что он часто появлялся в окрестностях детской площадки и пытался приставать к детям.
Более того, летом прошлого года на Семина поступало заявление в полицию после того, как он, сняв штаны, продемонстрировал жизненно важные органы двум маленьким девочкам. Маме одной из них отказали в возбуждении уголовного дела. Участковый признался: не хотел портить статистику, регистрируя заявление о развращении малолетних.
Не хотел портить статистику… Впрочем, не столько по собственной воле — начальство сильно против роста числа тяжких преступлений. Которые, впрочем, цифрам в отчетах вовсе не подчиняются.
Тело Вайды родители увезли на родину, в Таджикистан. На похоронах мама девочки впала в кому.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2018 под заголовком «Не хотел портить статистику».
ИД «Собеседник»: последние новости
Как выбрать долговечную и удобную школьную форму В СЗАО выясняют обстоятельства смерти ребенка, подавившегося игрушкой Рецепт дня: Салат с креветками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила17
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана3
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Поклонники не узнали Оксану Федорову10
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение