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В Челябинске с помощью ЭКО родился сотый ребенок
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В Челябинске с помощью ЭКО родился сотый ребенок 

Уральский меридиан 26 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сотый младенец родился в Челябинском областном перинатальном центре, который был зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина из Юрюзани благополучно родила девочку, которую назвали Ангелиной.
За полтора года работы центра врачи провели 982 цикла ЭКО, в результате которых у 546 пациенток наступила беременность. Так как данный метод считается очень сложным процессом, счастливыми родителями стали 20% женщин, которым пересадили эмбрионы.
В новом перинатальном центре первый малыш, зачатый с помощью ЭКО, появился на свет в 2017 году. Родители из Чебаркуля этого чуда ждали 20 лет.
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