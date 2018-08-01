В Челябинске с помощью ЭКО родился сотый ребенок

Сотый младенец родился в Челябинском областном перинатальном центре, который был зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина из Юрюзани благополучно родила девочку, которую назвали Ангелиной.

За полтора года работы центра врачи провели 982 цикла ЭКО, в результате которых у 546 пациенток наступила беременность. Так как данный метод считается очень сложным процессом, счастливыми родителями стали 20% женщин, которым пересадили эмбрионы.

В новом перинатальном центре первый малыш, зачатый с помощью ЭКО, появился на свет в 2017 году. Родители из Чебаркуля этого чуда ждали 20 лет.