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Нужно ли запрещать смартфоны в школе?
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Нужно ли запрещать смартфоны в школе? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Парламент Франции запретил школьникам пользоваться смартфонами. Запрет на средства связи в начальной и средней школе также коснется учителей. По мнению французских властей, электронные девайсы мешают детям учиться. Около 40% замечаний и выговоров на уроках ученики получают именно из-за смартфонов.
Нужно ли запрещать смартфоны в школе, в студии телеканала «МИР 24» рассказала психолог Валерия Кумпф.
— С 1 сентября во французских школах запретят пользоваться смартфонами. На ваш взгляд, это правильное решение?
Валерия Кумпф: Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что дети действительно погружаются в игры, не чувствуют реальность и утрачивают связь с действительностью. — Любой запрет, как известно, рождает протест.
Валерия Кумпф: Есть ситуации, когда частичные меры бессмысленны. Иначе дети будут прятать, пытаться использовать телефоны тайно. Единственный способ — запретить полностью. Не думаю, что будет большая волна протестов. Она попробует возникнуть, но очень быстро сойдет на нет, потому что все понимают, что в школу дети приходят, чтобы учиться. — По данным опросов, 86% юных французов в возрасте 12-17 лет пользуются телефоном ежедневно, в том числе — на уроках. Из-за гаджетов ученики получают около 40% выговоров и замечаний. Как думаете, после введения запрета дети начнут лучше учиться?
Валерия Кумпф: Я думаю, что, успеваемость, безусловно, улучшится, потому что дети будут вынуждены сосредоточиться на учебном процессе. — По данным психологов, у взрослых постоянное пользование мобильным телефоном приводит к рассеянности внимания и снижению концентрации. С детьми та же история?
Валерия Кумпф: Детская психика устроена таким образом, что все воспринимается как игра. Ребенок настолько погружается в игровой процесс, что начинает им жить. Ребенок от взрослого тем и отличается, что в процессе игры утрачивает связь с реальностью, для него игра превращается в нечто осознанно постоянное, он начинает думать, что это и есть действительность. Если ребенок будет понимать, что в школу он идет не играть, а учиться, то у него внимание рефлекторно переключится на слова учителя.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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